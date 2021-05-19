Прем'єр вніс подання про призначення Кубракова і Любченка міністрами інфраструктури та економрозвитку

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради подання про призначення міністрів інфраструктури та економрозвитку і торгівлі. Про це з посиланням на прессекретарку Шмигаля Ольгу Куришко пише "Укрінформ".

Голову Державної податкової служби Олексія Любченка пропонують на посаду віцепрем'єр-міністра – міністра економіки, а очільника "Укравтодору" Олександра Кубракова – міністра інфраструктури. Обидві кандидатури джерела LB.ua називали як найбільш імовірні ще минулої п'ятниці.

Фото: Lb.ua Олексій Любченко

Їхніх попередників, Ігоря Петрашка та Владислава Криклія, звільнили за їхнім власним бажанням на засіданні 18 травня. Призначення може відбутися у четвер.

Фото: прессслужба кабмiна Олександр Кубраков

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко після появи інформації про звільнення міністрів заявив, що "Любченко на посаді керівника Державної податкової служби збільшив надходження не за рахунок драконівських заходів, ... а за рахунок правильної побудови процесів, адміністрування, податкової відкритості і швидкого втілення тих законодавчих заходів, які ми генерували в Верховній Раді". Глава "Укравтодору" Олександр Кубраков також заслужив на підвищення, вважає Корнієнко.

Шмигаль також уже вніс подання на призначення головного санітарного лікаря Віктора Ляшка міністром охорони здоров'я.