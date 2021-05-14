Рада призначить трьох міністрів наступного тижня, - джерела

Наступного тижня депутати Верховної Ради розглянуть питання звільнення міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка, міністра інфраструктури Владислава Криклія та міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Про це LB.ua повідомили кілька джерел в Офісі президента та партії "Слуга народу".

За інформацією співрозмовників, Петрашка на посаді змінить голова Державної податкової служби Олексій Любченко. Як повідомлялося, у квітні цього року він виграв конкурс на посаду голови ДПС і отримав 5-річний контракт. За словами співрозмовників, його буде призначено на посаду віце-прем'єра - міністра економіки торгівлі та сільського господарства.

Міністром інфраструктури пропонують призначити голову "Укравтодору" Олександра Кубракова. А головою МОЗ може стати заступник міністра - головний санлікар України Віктор Ляшко.

Джерела в ОП уточнили, що питання відставки розглядатимуть депутати у вівторок, а призначення - у четвер.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що міністри Петрашко та Криклій написали заяви на звільнення.

Раніше перший заступник глави фракції Олександр Корнієнко роозповів, що у понеділок "Слуги народу" обговорюватимуть на засіданні звільнення Степанова.

Питання відставки голови МОЗ укотре постало на тлі не вельми швидкої вакцинації українців від коронавірусу. Про ініціювання його звільнення говорили майже в усіх політсилах. У квітні в парламенті почали збирати підписи за постанову про скликання позачергової сесії для розгляду цього питання.

27 квітня нардепка "Голосу" Ольга Стефанишина зазначила, що вже зібрано 130 підписів для відставки голови МОЗ, не вистачає лише 20-ти. А вже 28 квітня нардеп "Голосу" Ярослав Железняк повідомив, що необхідну кількість голосів зібрано.