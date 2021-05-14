Порошенко зустрівся із ізраїльским послом і підтримав право Ізраїлю на самооборону

П’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Держави Ізраїль в Україні Джоелем Ліоном.

Порошенко та Ліон вшанували пам’ять українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Також політик привітав народ Ізраїлю з Днем проголошення незалежності, який відзначається 14 травня, йдеться у повідомленні пресслужби партії "ЄС".

Петро Порошенко висловив глибоке занепокоєння у зв’язку із найгострішим з 2014 роком загостренням ситуації в Східному Єрусалимі, Секторі Газа та Західному березі, що має наслідком людські жертви. Він підтримав право Ізраїлю на самооборону, як і будь-якої держави відповідно до Статуту ООН.

У свою чергу посол Ізраїлю поінформував про загрозливий розвиток безпекової ситуації в регіоні.

"На нинішньому етапі критично важливим для всіх сторін є утриматися від ескалації насильства та повернення до режиму спокою для продовження пошуку мирного вирішення конфлікту на основі відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН", – наголосив Петро Порошенко.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено безпековій ситуації на Донбасі. Зазначено на важливості консолідації міжнародних зусиль для припинення триваючої російської агресії проти України. Обговорено також шляхи можливої співпраці в питанні протидії пандемії короновірусу.

Співрозмовники привітали початок дії з 1 січня 2021 року підписану п’ятим президентом України Угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем і наголосили на важливості максимального використання її потенціалу.