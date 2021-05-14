Профільний комітет затвердив проєкт реформи "Укроборонпрому" до другого читання

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки на засіданні 14 травня схвалив до другого читання законопроєкт №3822 про реформу "Укроборонпрому".
Про це повідомив перший заступник гендиректора концерну Роман Бондар.
"Укроборонпром зробив ще один крок до перетворення! Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки одноголосно підтримав законопроект #3822 та рекомендував Верховній Раді проголосувати за нього у другом читанні", - написав він у фейсбуці.
До законопроєкту було подано більше 1400 поправок.
Нагадаємо, що в першому читанні у січні 2021 року за законопроєкт №3822 проголосували 280 народних депутатів.
Реформа "Укроборонпрому" передбачає створення замість концерну два холдинг з робочою назвою "Оборонні системи" та окремий аерокосмічний холдинг.
Законопроєкт дозволяє корпоратизацію (тобто створення акціонерних товариств) замість казенних підприємств, які перебувають в процедурі банкрутства; перетворення державних підприємств в акціонерні товариства чи товариства з обмеженою відповідальністю; прописує механізм вивільнення обтяжених активів шляхом їх заміни рівноцінними тощо.
Реформа почнеться з самого концерну, який буде перетворено в акціонерне товариство.