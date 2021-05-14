У ДТП на Полтавщині загинула знімальна група телеканалу "НТН"
У ДТП на Полтавщині загинула знімальна група телеканалу "НТН"
НАТО сама решит, что ей делать с Украиной
НАТО сама решит, что ей делать с Украиной
У пологових будинках України запустили програму інформування про синдром струшеної дитини
АктуальноУ пологових будинках України запустили програму інформування про синдром струшеної дитини
Печерський райсуд почав обирати запобіжний захід Медведчуку. Оновлюється
Печерський райсуд почав обирати запобіжний захід Медведчуку. Оновлюється
Юрий Костюк: «Слуга народа» - сказка о том, что все у нас будет хорошо»
Юрий Костюк: «Слуга народа» - сказка о том, что все у нас будет хорошо»
Екснардеп Барна побився з представником "Слуги народу" у прямому ефірі
Екснардеп Барна побився з представником "Слуги народу" у прямому ефірі
Новий міністр – нова команда
Новий міністр – нова команда
Печерський райсуд відправив Медведчука під домашній арешт
Печерський райсуд відправив Медведчука під домашній арешт
«Червоні лінії» для Кремля, або чому нам треба готуватися до війни
«Червоні лінії» для Кремля, або чому нам треба готуватися до війни
ГоловнаПолітика

Профільний комітет затвердив проєкт реформи "Укроборонпрому" до другого читання

Депутати подали до неї більше 1400 поправок.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки на засіданні 14 травня схвалив до другого читання законопроєкт №3822 про реформу "Укроборонпрому".

Про це повідомив перший заступник гендиректора концерну Роман Бондар.

"Укроборонпром зробив ще один крок до перетворення! Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки одноголосно підтримав законопроект #3822 та рекомендував Верховній Раді проголосувати за нього у другом читанні", - написав він у фейсбуці.

До законопроєкту було подано більше 1400 поправок.

Нагадаємо, що в першому читанні у січні 2021 року за законопроєкт №3822 проголосували 280 народних депутатів.

Реформа "Укроборонпрому" передбачає створення замість концерну два холдинг з робочою назвою "Оборонні системи" та окремий аерокосмічний холдинг.

Законопроєкт дозволяє корпоратизацію (тобто створення акціонерних товариств) замість казенних підприємств, які перебувають в процедурі банкрутства; перетворення державних підприємств в акціонерні товариства чи товариства з обмеженою відповідальністю; прописує механізм вивільнення обтяжених активів шляхом їх заміни рівноцінними тощо.

Реформа почнеться з самого концерну, який буде перетворено в акціонерне товариство.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також