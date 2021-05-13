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Регламентний комітет пропонує припинити виплату "депутатських" 76 нардепам-прогульникам

Економія за квітень становитиме 3,5 млн гривень.

Регламентний комітет пропонує припинити виплату "депутатських" 76 нардепам-прогульникам
Фото: Макс Требухов

Регламентний комітет Верховної Ради звернувся до спікера Дмитра Разумкова з пропозицією припинити відшкодування витрат, пов’язаних з виконання депутатських повноважень за квітень 2021 року, 76-ти народним депутатам.

Про це у телеграм-каналі повідомив член комітету, народний депутат від "Слуги народу" Павло Фролов.

За його словами, економія бюджетних коштів у зв’язку із невиплатою "депутатських" за квітень цього року становитиме 3,5 млн грн.

Найбільше депутатів-"прогульників", яких пропонується позбавити виплат "депутатських" за квітень 2021 року, у фракції партії "Опозиційна платформа - За життя" - 52% (23 депутати).

На другому місці "Батьківщина" - 33% (8 депутатів), третя - "За Майбутнє" - 32% (7 депутатів).

Далі йдуть " Довіра" - 30% (6 депутатів), "Голос" - 10% (2 депутати), "Слуга народу" - 9% (21 депутат) та "Європейська Солідарність" - 4% (1 депутат).

"У разі надходження до комітету відомостей про поважні причини (лікарняний, відрядження, відпустка, виконання обов’язків у судовому засіданні тощо) неучасті депутатів у голосуваннях під час пленарних засідань або у засіданнях комітетів, відповідні виплати будуть поновлені", - зазначив Фролов.

Він нагадав, що з листопада 2019 р. у разі пропуску понад 30% голосувань або неучасті у засіданні комітету депутат позбавляється зарплати за відповідний день. А якщо в цілому за календарний місяць відсоток участі у голосуваннях менше 70 або кількість пропусків засідань свого комітету – понад половина, депутат втрачає місячне грошове забезпечення на здійснення депутатських повноважень (45400 грн у 2021 р).

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