У Раді зареєстрували законопроєкт про онлайн-реєстрацію місця проживання

Мінцифри обіцяє, що більше не треба буде ходити в ЦНАПи і військкомати.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №5463 про введення декларативної моделі реєстрації місця проживання через інтернет.

Документ, авторами якого стали кілька народних депутатів, отримав підтримку профільного Міністерства цифрової трансформації.

У пояснювальній записці йдеться, що реєстрація місця проживання є однією з найпопулярніших адміністративних послуг, але водночас - дуже складною. Для реєстрації необхідно зібрати 3-5 документів та погоджень і прибути з ними до органу реєстрації чи центру надання адміністративних послуг.

Автори законопроєкту хочуть перевести її в онлайн-формат.

"Цим законом ми скасовуємо штамп у паспорті та витяг з ID-картки про прописку. Більше не буде потреби ходити в ЦНАПи чи військкомати. Достатньо лише авторизуватися в застосунку Дія чи на порталі та зробити декілька кліків. Також ми відв’яжемо прописку від багатьох життєвих ситуацій, де вона справді не є потрібною. Наприклад, оформлення пенсій або отримання високоспеціалізованої медичної допомоги", - прокоментував законопроєкт міністр Михайло Федоров.

За його даними, зараз не за місцем проживання прописаний кожен третій українець. Приблизно мільйон людей взагалі не мають реєстрації.

Законопроєкт пропонує зробити зміну місця реєстрації декларативною (повідомною) - в "Дії" просто потрібно буде вказати адресу (для орендарів потрібна буде згода орендодавця).

Факт декларування місця проживання не буде підставою для набуття нею права володіння, користування та розпорядження житлом.

Військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які декларуватимуть місце проживання в електронній формі, також повинен буде відбуватися в електронній формі.

Нагадаємо, що поняття прописки в Україні не існує вже багато років. Ще у 2003 році Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання" увів поняття "реєстрація місця проживання". Однак більшість людей все ще продовжують користуватися цим терміном, оскільки в реальному житті мало що змінилося із радянських часів.