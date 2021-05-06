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Центр Разумкова: рейтинг Зеленського - 28%, Порошенка - 18%

Чинний президент легко виграв би вибори, якби вони відбулися найближчим часом.

Центр Разумкова: рейтинг Зеленського - 28%, Порошенка - 18%
Володимир Зеленський
Фото: Twitter

Президент Володимир Зеленський виграв би перший тур президентських виборів, якби вони проводилися найближчим часом. Другим став би його попередник Петро Порошенко.

Про це свідчить соціологічне опитування, проведене Центром Разумкова у кінці квітня.

Респондентам запропонували список з 12 можливих кандидатів на виборах президента і попросили вказати, за кого б вони проголосували.

Серед зазначених кандидатів відносно найбільше голосів отримав би Зеленський, за якого проголосували б 28,3% серед тих, хто визначився з вибором. На другому місці опинився б Порошенко – 18,1% серед тих, хто визначився. На третьому місці – Юрій Бойко з показником 14,5%.

У другому турі Зеленський перемагає і Порошенка (60,5% проти 39,5%), і Бойка (71% проти 29%).

Дослідження проводилося з 22 по 29 квітня 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2021 осіб віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, що 5 травня було опубліковано схоже опитування Київського міжнародного інститут соціології. Воно показало, що рейтинг Зеленського 31,4%, а Порошенка - 18,1%.

Попередні президентські рейтинги від Центру Разумкова публікувалися у березні 2021 року. Тоді 27,4% респондентів сказали, що голосували б за Зеленського, а 19,7% - за Порошенка.

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