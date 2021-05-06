​Осадчук: розмова Зеленського і Блінкена буде складною

Державний секретар чітко артикулює про те, що в України є дві величезні проблеми – війна з Росією і війна з корупцією, заявив заступник голови партії «Голос».

Розмова президента України Володимира Зеленського з державним секретарем США Ентоні Блінкеном буде складною. Таку думку висловив заступник голови партії «Голос», народний депутат Андрій Осадчук, який був на зустрічі голів депутатських фракцій з американською делегацією.

«Партія «Голос» запевнила, що зі свого боку ми будемо продовжувати підтримувати всі євроінтеграційні ініціативи, але так само будемо далі тиснути на президента Зеленського і «Слуг народу» для того, щоб вони дотримувалися заявлених обіцянок здійснення реформ і елементарних правил етики. Те, що відбувалося з «Нафтогазом» і в багатьох питаннях, як наприклад Татарова, є абсолютно неприйнятним. Американська сторона це розуміє, тому, думаю, що президента Зеленського очікує досить складна розмова з Блінкеном», - заявив Осадчук за підсумками зустрічі.

За його словам, зустріч з головами депутатських фракцій засвідчила, що Сполучені Штати підтримують Україну у протистоянні російській агресії. Але з іншою глобальною темою - боротьбою з корупцією, Україна має розібратися сама.

«Державний секретар чітко артикулює про те, що в України є дві величезні проблеми – війна з Росією і війна з корупцією. У вирішенні першої проблеми - війни з Росією - в України є партнери і нас запевнили в незмінності позиції США і готовності битися за Україну до кінця. І це не тільки позиція Сполучених Штатів, а й також наших партнерів по НАТО та ЄС. З другою проблемою Україна має розбиратись сама. Ми маємо достатньо ресурсів, розуміння і бажання того, що треба змінювати, але всі питання по судовій реформі, по реформі правоохоронних органів досі залишаються відкритими», - розповів заступник голови партії «Голос».

Також Андрій Осадчук зауважив, що американці окремо озвучили питання корпоративного управління «Нафтогазу» і кадрові ротації там.

Нагадаємо, що 5 і 6 травня триває візит до України державного секретаря США Ентоні Блінкена. Сьогодні зранку американська делегація зустрічалася з головами депутатських фракцій, далі запланована зустріч з головою МЗС України Дмитром Кулебою, а потім із президентом Володимиром Зеленським.