До України прибув Держсекретар США (оновлено)

Фото: Eugen Enin Facebook Літак із делегацією США

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув із візитом до Києва. Він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою і представниками громадянського суспільства.

Про приліт Блінкен повідомив у Twitter учора пізно ввечері.

"Приземлився у Києві, оскільки ми прагнемо укріпити партнерство України та США. Це важлива можливість обговорити тривалу агресію Росії та підкреслити необхідність збереження темпів реформ і зосередження уваги на них з нашими українськими партнерами", - написав він.

Wheels down in Kyiv as we look to strengthen the #USUkrainePartnership. This will be an important opportunity to discuss continued Russian aggression and to underscore the need for maintaining both the pace of and focus on reforms with our Ukrainian partners. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 5, 2021

Анонсована мета візиту – висловлення підтримки суверенітету та територіальної цілісності України на фоні агресії Російської Федерації.

Разом із Блінкеном прибула заступниця держсекретаря Вікторія Нуланд.

Згідно з уточненим розкладом візиту Блінкена в Україну, опублікованим на сайті Держдепу США, перша зустріч Блінкена запланована на 9:20 ранку. Держсекретар США мав зустрітися з депутатами Верховної Ради України. Потім - о 9:40 - з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

О 10:10 Блінкен разом з Кулебою зустрінеться з главою ПЦУ Епіфанієм, а також покладе квіти до меморіалу пам'яті за загиблими у конфлікті на сході України.

О 10:20 Блінкен з Епіфанієм відвідають Михайлівський Золотоверхий монастир.

На 10:45 запланована зустріч Блінкена з президентом Володимиром Зеленським, а об 11:55 вони проведуть спільну прес-конференцію.

О 12:30 відбудеться зустріч Блінкена з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

О 15:25 Блінкен візьме участь у віртуальному круглому столі, присвяченому реформам по боротьбі з корупцією в Україні.

О 16:15 у держсекретаря США запланована віртуальна зустріч з представниками посольства США в Києві.

Першими про можливу зустріч Блінкена із Зеленським у квітні повідомили CNN. За даними телеканалу, цей візит може зняти занепокоєння України щодо потенційної зустрічі президента США Джо Байдена та його російського колеги Володимира Путіна влітку.

Зазначалося також, що візит Блінкена стане однією з можливостей обговорити потенційну зустріч Джо Байдена та Володимира Зеленського, поки президент США перебуватиме в Європі цього літа.

30 квітня Ентоні Блінкен сам підтвердив, що вперше відвідає Україну 5-6 травня. Його помічник згодом зазначив, що Блінкен зачепить тему постачання Києву американської зброї.