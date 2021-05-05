Росія знову вимагає оштрафувати Twitter, Facebook і Google за відмову видаляти контент

У московський суд надійшли шість протоколів щодо Twitter, кожен з яких передбачає штраф на 4 млн рублів.

Росія вимагає накласти додатковий штраф у 24 млн рублів (близько 9 млн гривень) на соцмережу Twitter за відмови видаляти "заборонений контент". Про це пише Reuters з посиланням на державне російське інформагентство ТАСС.

"Роскомнагляд" заявив, що Twitter видалив заборонений контент, але це "зайняло надто багато часу". Одна з санкцій - уповільнення роботи - продовжена до 15 травня.

У московський суд подали шість протоколів проти Twitter, кожен передбачає штраф у 4 млн рублів. Дата слухань поки не призначена.

У квітні російський суд вже оштрафував соцмережу на 8,9 млн рублів через відмову видалити контент.

"Новая газета" пише, що до суду також надійгли протоколи щодо трафів Google і Facebook, кожне також по 4 млн рублів, а загалом - на 20 млн рублів. Причина та сама - відмова видаляти "заборонений контент".

Згідно із заявою "Роскомнагляду", вимагають видалити контент з дітячою порнографією, інформацією про наркотики та заклики до самогубства. Twitter заявляв, що слідкує за публікованими матеріалами.

Нагадаємо, у Росії з 10 березня почали уповільнювати швидкість роботи Twitter. "Роскомнагляд" заявив, що "інтернет-сервісом Twitter у період з 2017 до нині не видаляється контент, який схиляє неповнолітніх до самогубств, містить дитячу порнографію та інформацію про вживання наркотичних речовин".

Reuters підкреслює, що Twitter, як і інші американські соцмережі, широко використовується союзниками опозиціонера Олексія Навального.