Доклад Пентагона и угроза России. Холодная война 2.0

Комитет Сената США по вооружённым силам опубликовал доклад главы разведуправления Минобороны Соединённых Штатов Скотта Баррьера относительно ключевых вызовов для Америки. Среди угроз названы Россия и Китай. В то же время в документе говорится и о ситуации в Украине. Перспективы урегулирования войны на Донбассе обозначаются «туманными», а вот относительно Крыма американская военная разведка заключает: весь полуостров превратился в полноценную военную базу РФ.

Угроза США и удар по НАТО

В конце апреля текущего года заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев в своей статье, посвящённой американо-российским отношениям, заявил: Россия и Соединённые Штаты возвращаются в эпоху холодной войны. «За последние годы отношений Россия и США фактически перешли от соперничества к конфронтации, по сути – вернулись в эпоху холодной войны». При этом экс-президент РФ в том же тексте обозначил: «…Между СССР и США [во времена холодного противостояния] был равноправный диалог, осуществляемый не через язык угроз и ультиматумов».

Фото: kremlin.ru Заместитель Председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев и Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев (справа) во время совещания Совбеза.

В последнее время и Медведев, и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев передавали Вашингтону сигнал за сигналом, которые звучат приблизительно идентично: мы неприемлем однополярного мира, мы стремимся к тому, чтобы вы с нами говорили на равных и для этого готовы применить любые доступные нам методы, в том числе и силовые.

Так мы пришли к значительному обострению на украинско-российской границе, когда армия РФ окружила практически по всему периметру территорию Украины.

В то же время если вы посмотрите на земной шар, то вы увидите множество конфликтов, «горячих и полугорячих точек», куда вовлечены как США, так и Россия. Куба, Венесуэла, Никарагуа, Ливия, Сирия, Афганистан, КНДР, иранская ядерная проблема, арктическое противоборство, африканские кампании и прочее. Европа же вообще становится центром гибридного противостояния по линии Вашингтон – Москва.

Причины столь агрессивной политики России пытается пояснить в своём докладе глава разведуправления Минобороны США Скотт Баррьер. Он говорит, что «Москва рассматривает Соединенные Штаты и НАТО как главную угрозу безопасности России, ее геополитическим амбициям и сохранению правящего режима».

Фото: presidentialprayerteam.org Глава разведуправления Минобороны США Скотт Баррьер

В докладе также прямо сказано: «Кремль, вероятнее всего, постарается не провоцировать Вашингтон, но может это сделать, если будет убежден, что США вмешиваются в российскую внутреннюю политику или иным образом угрожают российским стратегическим интересам».

В общем, как и во времена холодной войны, Москва собирается играть по старым правилам: информационные войны, агентура, точечная подрывная деятельность, вербовка, сбор секретной информации с закрытых предприятий и обустройство политического хаоса. Ничего не меняется, кроме как того факта, что инструменты стали новее и изощрённее.

И здесь, как сообщается в докладе, Россия (кстати, как и Китай) готова работать в «серой зоне» и использовать против Соединённых Штатов инструментарий в виде прокси-сил и наемников, кибератак, манипуляций с информацией, она готова подрывать экономическую мощь соперников и так далее.

Москва, как обычно – здесь оговорка Путина во время обращения к Федеральному собранию о существовании Варшавского договора очень показательна – действует не только против США, но и в отношении блока НАТО, где лидирующие позиции занимают Соединённые Штаты. В своём докладе Баррьер акцентирует: Россия будет применять против Альянса рентабельные и надёжные средства, способные подорвать его изнутри – информационные атаки и коррупцию.

Фото: EPA/UPG Во время обращения Путина к Федеральному собранию

«Москва специально нацелена на государства-члены НАТО, уязвимые для российского влияния, а не только на те, которые имеют историческую, культурную или религиозную близость к России, но также и на те, у кого есть проблемы с коррупцией, недовольным населением или слабой экономикой», – говорится в докладе.

Для чего всё это? Для того чтобы мешать формированию политики блока по ключевым вопросам, таким как права базирования и транзита сил НАТО или развертывание противоракетной обороны. Не говоря уже о том, что ныне Москве важно подорвать сам принцип коллективной обороны.

И здесь мы уже видим определённые успехи – покупка Турцией российских зенитно-ракетных систем С-400, которая привела к ухудшению взаимоотношений по линии Анкара-Вашингтон, взаимодействие турецких и российских военных в Сирии и в Ливии; высылка Чехией дипломатов РФ, которую поддержали далеко не все страны НАТО, хотя 5-ю статью Устава здесь можно было применить (и об этом в чешских военных и дипломатических кругах говорили).

Гонка вооружений и незадекларированное химоружие

В докладе Баррьера довольно обширно рассматриваются вопросы, связанные с военными возможностями России. Глава разведуправления Минобороны США делает простой вывод: российская армия представляет собой реальную угрозу для Соединенных Штатов. Тем не менее в Вашингтоне отмечают: силы РФ рассчитаны более на проведение региональных точечных операций.

Фото: facebook/Минобороны России

«Военная мощь Кремля основана на его жизнеспособных стратегических ядерных силах и обычных вооруженных силах, в значительной степени рассчитанных на оборонительные и региональные операции. У России повышается возможность по демонстрации своей силы с помощью высокоточных крылатых ракет большой дальности и ограниченных экспедиционных возможностей», – сказано в отчёте.

Если более доступно изложить, то это означает, что Россия нацеливает вооружённые силы на расширение своих границ, что она готова сдерживать противника (коим для неё являются Соединённые Штаты), если тот захочет ей на этом направлении противодействовать.

Минобороны США сильно беспокоит то, что российские войска всё чаще оснащаются различными модернизированными системами. В особенности в докладе отмечена разработка РФ истребителей пятого поколения, современных ракетных систем воздушной и береговой обороны, новых надводных кораблей и подводных лодок, современных танков, усовершенствованной артиллерии и улучшенной военной логистики.

«Москва возобновляет производство ракетных платформ дальнего действия, таких как Ту-160, и выставляет на вооружение сверхтихие подводные лодки, такие как ПЛАРК I класса Северодвинск и ее преемник, ПЛАРК II класса «Северодвинск» Казань, которые, как ожидается, вступят в строй в 2021 году, обе способны нести до 32 крылатых ракет класса «Калибр». Россия также вкладывает значительные средства в создание гиперзвукового оружия», – говорится в документе.

Фото: rostec.ru Бомбардировщик-ракетоносец Ту-160

Особое беспокойство у военной элиты США вызывает развитие в России космических и контркосмических систем, испытание системы прямого всплытия и противоспутниковой системы космического базирования (ASAT).

Всё это говорит о том, что американские аналитики и эксперты – в отличие от многих украинских коллег – восприняли «мультики Путина» вполне серьёзно и ныне пытаются российским отдельным разработкам что-то противопоставить. Это также означает, что гонка вооружений (на время забытая) ныне вновь пребывает в активной фазе.

Также разработчики доклада прогнозируют, что Россия в ближайшие годы серьезно увеличит свой ядерный потенциал, невзирая на экономические проблемы, вызванные пандемией коронавируса: «Длительное восстановление экономики из-за пандемии COVID-19 может ограничить некоторые расходы на оборону, но Москва почти наверняка продолжит уделять приоритетное внимание модернизации своей ядерной триады и военной готовности. Россия утверждает, что модернизировала 82% своей ядерной триады и разрабатывает несколько новых ядерных систем, предназначенных для преодоления систем противоракетной обороны и обеспечения того, чтобы Россия могла достоверно нанести ущерб, который, вероятно, был бы неприемлем для Запада».

Отметим, с 2019 года затраты на содержание ядерной триады странами, способными обслуживать, производить и разрабатывать ядерное оружие, стремительно растут. Россия уже тратит на эти цели свыше $8,5 млрд (США – свыше $35 млрд). К слову, в 2020 году Кремль опубликовал свою первую незасекреченную «Политику ядерного сдерживания». Этот документ даёт России больше возможностей (если его сравнивать с военной доктриной РФ 2014 года) по использованию ядерного вооружения. Так, Россия рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания и сохраняет за собой право использовать его в ответ на угрозу своему существованию.

Фото: Минобороны России Атомная подводная лодка Северодвинск

«Россия разрабатывает новые подводные лодки с баллистическими ракетами, вооружает свои тяжелые бомбардировщики крылатыми ракетами высокой точности и модернизирует свои межконтинентальные баллистические ракеты… Новая тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета, трансокеанская беспилотная торпеда и межконтинентальная крылатая ракета – все с ядерным вооружением – могут быть развернуты в конце этого десятилетия», – отмечается в докладе Баррьера.

В то же время военная разведка США напрямую указывает, что применение Россией нервнопаралитического агента военного класса «Новичок» в ряде стран указывают на то, что РФ располагает запасом незадекларированного химического оружия. Американцы так же предполагают, что Москва не уничтожила и биологическое оружие.

«В июне 2020 года правительство США отметило сохраняющуюся озабоченность по поводу деятельности России, связанной с Конвенцией о биологическом оружии (КБО), заявив, что имеющаяся информация не позволяет США сделать вывод о том, что Россия выполнила своё обязательство по статье II КБО по уничтожению или перенаправлению на мирные цели биологического оружия. США также обеспокоены тем, что российская программа фармацевтических агентов предназначена для наступательных целей», – сказано в документе.

Украина и туманные перспективы

В докладе Баррьера отдельное внимание уделено вопросу бывших советских республик, ныне независимых государств, которые Россия до сих пор воспринимает как свою эксклюзивную зону влияния. В Минобороны США пришли к выводу, что на фоне усиления в регионе экономических позиций Китая, Турции и коллективного Запада Москва начала менять свои тактические подходы в отношении граничащих с нею стран.

Так, вместо финансового давления и торговых войн РФ ныне проводит агрессивную военную политику, направленную на подрыв суверенитета соседствующих государств, применяя различные силовые методы (зачастую микшированные). В Беларуси (с одной стороны, ограниченный силовой ответ на массовые протесты, а с другой, – вовлечение в протестное движение). На Кавказе (отправка «миротворцев» в Нагорный Карабах, контроль за транспортными путями и коммуникациями, управление политической ситуацией в Армении). В Грузии («ползучая оккупация», развёртывание военных баз). Авторы доклада пока не указывают Молдову и Казахстан (однако это, думаем, – временное упущение).

Фото: EPA/UPG Российские «миротворцы» в Нагорном Карабахе

Конечно же, военная разведка США остановилась на проблеме украинско-российского противостояния. В Минобороны Соединённых Штатов отмечают: «Конфликт на востоке Украины длится уже восьмой год, Россия продолжает противодействовать стремлению Киева к реализации им же ранее заявленной геостратегической ориентации и евроатлантической интеграции».

В Вашингтоне, к сожалению, часто упускают, что со времён Ельцина российское руководство не представляет себе восстановление Советского Союза без Украины. Потому что только при интеграции нашей страны это объединение будет более не азиатским, а европейским.

Американские военные полагают, что причина нынешнего обострения на общей украинско-российской границе, дополнительной переброски войск РФ в Крым – не военные учения, а продолжение кампании «по оказанию давления на Украину, чтобы та уступила требованиям Кремля».

Руководство военной разведки США акцентирует: РФ будет сохранять военный конфликт на Донбассе как инструмент для дальнейшего принуждения Украины. Сами же перспективы урегулирования – довольно туманны.

Фото: raschet-rasstoyanie.ru

«Перспективы краткосрочного урегулирования туманны, и присутствие возглавляемых Россией сил на востоке Украины остается для Кремля жизнеспособным инструментом принуждения, даже если Москва решит сделать выбор в пользу деэскалации», – говорится в докладе Баррьера.

Что касается Крыма, то в Вашингтоне отмечают: Москва продолжает укреплять долгосрочные военные позиции на Крымском полуострове, чтобы сдерживать западные военно-морские и воздушные операции, демонстрировать военную мощь в регионе и сигнализировать о своей решимости удержать полуостров.

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Последний раздел доклада Баррьера, если говорить о его российской части, посвящён попыткам РФ вернуть свои старые позиции в мире при помощи подрывной деятельности. Здесь говорится об агрессивных действиях России на Ближнем Востоке, активных кампаниях в Южной Америке и в Африке, об арктическом противостоянии и о противодействии США на азиатском направлении. Наиболее Минобороны Соединённых Штатов беспокоит всё более укрепляющийся союз между Россией и Китаем.

Фото: EPA/UPG Президент РФ Владимир Путин приветствует лидера Китая Си Цзиньпина в Кремле, 4 июля 2017

И здесь следует обозначить несколько важных моментов. Во-первых, Вашингтон ныне видит, что Пекин для него представляет куда более серьёзную угрозу, чем Москва. Во-вторых, и это следствие, США важно не допустить создания союза между Россией и КНР. Для этого им нужно сблизиться с кем-то одним (как они это делали во времена холодной войны). В-третьих, российское руководство об это знает. Кремль собирается заигрывать с двумя противниками – США и Китаем – с тем, чтобы получить от этого наибольшую выгоду.

При этом также стоит отметить, что перечень проблемных точек между Соединёнными Штатами и Россией меньше, чем у американцев с китайцами. По сути, двум странам надо решить несколько первоочередных для Америки вопросов: украинский, венесуэльский и вопрос, связанный с развитием и модернизацией различного вида и типа вооружений. Отсюда, к слову, и предложение Байдена встретиться на двоих с Путиным. После неудачных переговоров с представителями Китая у американцев более не остаётся иной возможности, кроме как общаться с президентом РФ.

Это важно понять украинскому руководству. Потому что переговоры Путина и Байдена не только об урегулировании вопроса безопасности Украины. Они ещё и о нашей дальнейшей перспективе существования в западной системе координат. Если совсем коротко, то вывод звучит так: нам оставили совсем маленький временной коридор для проактивных действий.