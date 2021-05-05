США поставили за мету вакцинувати 70% дорослого населення до 4 липня

"Щеплення потрібне. Навіть якщо шанс тяжко захворіти невеликий, для чого ризикувати?"

Сполучені Штати Америки поставили за мету вакцинувати від коронавірусу 70% дорослого населення до 4 липня, коли американці відзначають день незалежності.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

За словами президента Джо Байдена, 70% дорослих мають до цього часу отримати хоча б одне щеплення, а 160 млн американців будуть вже повністю щеплені.

Як повідомляє Associated Press, зараз у США одну дозу отримали 56% дорослих, а кількість повністю вакцинованих становить близько 105 млн осіб. Темпи вакцинації зараз становлять 965 тисяч уколів на добу - це наполовину менше, ніж в середині квітня, але достатньо для поставленої Байденом цілі.

Байден сказав, що вповільнення темпів вакцинації ускладнює виконання поставленої ним мети, тому що потрібно переконувати тих, хто сумнівається. Він вважає, що найефективнішим аргументом для цих людей є захист рідних і близьких.

"Щеплення потрібно зробити. Навіть якщо шанс тяжко захворіти невеликий, для чого ризикувати? Це може врятувати ваше життя чи життя когось, кого ви любите", - сказав Байден, закликаючи американців до вакцинації.

США займають перше місце у світі як за загальною кількістю випадків коронавірусної хвороби, так і за кількістю летальних випадків від коронавірусу. У США виявлено понад 33,2 млн випадків зараження COVID-19, понад 591 тис. з них мали летальні наслідки.