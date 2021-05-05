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Amazon отримав у 2020 році 44 мільярди євро прибутку, але не заплатив податки, - The Guardian

Європейська штаб-квартира компанії задекларувала збиток в розмірі 1,2 млрд євро.

Amazon отримав у 2020 році 44 мільярди євро прибутку, але не заплатив податки, - The Guardian
Логотип Amazon біля логістичного центру компанії у місті Верне, Німеччина
Фото: EPA/UPG

За підсумками минулого року інтернет-гігант Amazon отримав виручку в Євросоюзі в розмірі 44 мільярдів євро, але не заплатив податки.

Про це пише The Guardian.

Європейська штаб-квартира Amazon базується в Люксембурзі, де компанія задекларувала збиток в розмірі 1,2 млрд євро, що дозволило їй уникнути сплати податків на весь прибуток, отриманий в ЄС.

За даними податкової звітності, продажі компанії в минулому році на території ЄС зросли на 12 млрд євро.

Тим часом Amazon розширює свою діяльність. Наразі підписано угоду про будівництво восьмої філії за рахунком складу у Франції - у Мец. Компанія обіцяє створити тут 1 итс. остійних робочих місць.

Нагадаємо, у лютому засновник компанії Amazon Джефф Безос повернув собі титул найбагатшої людини у світі. За даними Bloomberg Billionaires Index, статки Безоса на 16 лютого становили 191 млрд доларів, що на 955 мільйонів доларів більше, ніж у засновника SpaceX і глави Tesla Ілона Маска.

Безос беззмінно очолював Bloomberg Billionaires Index майже три роки - до 7 січня 2021 року, коли він поступився першим рядком Маску.

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