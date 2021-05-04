У вівторок, 4 травня у Мадриді тривають вибори до регіонального законодавчого органу, які можуть змінити політичний ландшафт країни.

Про це пише reuters.com.

Вибори відбуваються з дотриманням заходів безпеки через пандемію ковіду, відтак на дільницях фіксують черги.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Згідно з опитування, перемогти може попередня лідерка регіону Ізабель Діас Аюсо з опозиційної, консервартивної Народної партії (Partido Popular). 42-річна Аюсо заручилася підтримкою багатьох жителів столиці, кидаючи виклик лівому уряду Іспанії та відмовляючись закривати бари та ресторани, щоб приборкати пандемію коронавірусу. Її критики заявляють, що вона нехтує здоров’ям людей на користь бізнесменів.

Народна партія, яка керує регіоном понад чверть століття, може подвоїти свої голоси порівняно з минулими виборами – приблизно до 40%. Однак для формування уряду Аюсо, можливо, доведеться покладатися на крайню праву партію Vox – перспектива, яку політик назвала безпроблемною, пише dpa-international.com.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Опитування показують, що правоцентристська партія " Ciudadanos" (Громадяни), яка раніше формувала з Народною партією регіональний уряд, може взагалі не отримати жодного місця.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Додамо, у столичному регіоні Іспанії проживає майже 7 із 47 мільйонів мешканців Іспанії. Тут фіксують найвищі показники захворюваності на коронавірус у країні: 369 проти 223 на 100 000 населення.