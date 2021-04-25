Іспанець навмисне заразив ковідом 22 осіб, чоловіка заарештували

Чоловік продовжував ходити на роботу і в спортзал, незважаючи на температуру вище 40° C.

На іспанському острові Майорка заарештували чоловіка, якого підозрюють у тому, що він умисно заразив коронавірусом 22 осіб.

Про це пише bbc.com.

Стверджується, що 40-річний чоловік продовжував ходити на роботу і в спортзал, незважаючи на температуру вище 40° C. На роботі він знімав маску, кашляв і погрожував колегам, що збирається заразити їх.

П'ятеро колег чоловіка і троє інших відвідувачів спортзалу згодом отримали позитивний результат тесту на ковід. Захворіли ще 14 членів сімей інфікованих, зокрема троє однорічних дітей.

Іспанська поліція повідомила, що у чоловіка симптоми хвороби проявлялися протягом кількох днів, але він відмовлявся залишити місце роботи.

Одного вечора він здав тест ПЛР, але наступного дня, в очікуванні результатів, пішов на роботу і в спортзал.

Коли його тест виявився позитивним, колеги були “стривожені”.

Поліція розслідує інцидент ще з кінця січня. За її даними, ніхто з людей, на щастя, серйозно не захворіла.

Нагадаємо, наприкінці березня Іспанія розширила перелік місць, де потрібно носити захисні маски на обличчі для запобігання поширенню коронавірусу. Їх необхідно носити у всіх громадських місцях, всередині або на вулиці, навіть коли може бути збережена безпечна відстань між людьми у щонайменше півтора метра.