Зниклу індонезійську субмарину визнали затонулою

Уламки підводного човна під назвою KRI Nanggala-402 військово-морських сил Індонезії, що зник 21 квітня, було знайдено неподалік від острова Балі.

Про це в суботу, 24 квітня, журналістам повідомив командувач ВМС країни Юдо Маргоно, передає DW.

"За декілька минулих днів ми знайшли уламки та предмети (з підводного човна. - Ред.) на місці, де субмарина востаннє занурювалася під воду", - заявив він, цитує інформагенція AFP.

За його словами, ці уламки не потрапили б назовні, якби підводний човен не було ушкоджено.

Серед знайдених під час пошукової операції об'єктів, як повідомляють військові, - пляшка змазки для перископа та прилад, який використовується для захисту торпед.

За словами Маргоно, виявлені уламки змушують вважати, що субмарина не "зникла", а "затонула". Фактично ж це означає, що шансів на порятунок екіпажу майже не залишилося.

Військові припускають, що човен перебуває на глибині у 600-700 метрів. При цьому він розрахований на занурення на глибину до 250-500 метрів. На додачу до цього, ще у четвер індонезійські військові заявляли, що кисню на борту підводного човна може вистачити лише до суботи.

Водночас у ВМС Індонезії наполягають, що продовжуватимуть пошуки, допоки не отримають результат, "яким би він не був".

До пошукової операції вже приєдналися австралійський фрегат "Балларат" та американський розвідувальний літак "Посейдон". Найближчим часом у район зникнення човна мають прибути кораблі з Сінгапуру, Індії та Малайзії.

Контакт із підводним човном KRI Nanggala-402 німецького виробництва зник вранці 21 квітня під час навчального запуску торпед у 95 кілометрах на північ від острова Балі. На човні перебували 53 члени екіпажу.