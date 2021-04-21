​Біля берегів Балі зникла індонезійська субмарина з 53 людьми на борту

Індонезія попросила Сінгапур і Австралію допомогти з пошуком.

У середу, 21 квітня, біля берегів острова Балі зник підводний човен військово-морських сил Індонезії. На його борту знаходиться 53 людини.

Як повідомляє Reuters, військове командування Індонезії попросило сусідні Сінгапур та Австралію допомогти з пошуком судна.

Субмарина KRI Nanggala-402, виготовлена на німецькій верфі Howaldtswerke у 1978 році, здійснювала навчальне торпедування у відкритому морі.

Останнє відоме місцезнаходження підводного човна - 96 кілометрів на північ від Балі. Контакт із судном було втрачено о 4:30 ранку за місцевим часом.

Колись підводний флот Індонезії складався з 12 субмарин, придбаних у Радянського Союзу. Зараз він скромніший - всього п'ять човнів, два з яких - німецькі Type 209, а ще три - новіші південнокорейські субмарини.

Агентство вказує, що Індонезія поступово оновлює свої військові сили, але значна частина техніки, що досі експлуатується, фізично застаріла. В останні роки вона неодноразово потрапляла у аварії з летальними наслідками, особливо це стосується старих військово-транспортних літаків.