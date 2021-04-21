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Сі Цзіньпін візьме участь в кліматичному саміті Байдена

Китайський уряд анонсував важливу промову свого лідера.

Сі Цзіньпін візьме участь в кліматичному саміті Байдена
Фото: EPA/UPG

Голова Китайської народної республіки Сі Цзіньпін візьме участь в кліматичному саміті, який на цьому тижні відбудеться за ініціативою американського президента Джо Байдена.

Про це повідомило агентство "Сіньхуа" з посиланням на речницю Міністерства закордонних справ КНР Хуа Чуньін.

"Сі Цзіньпін 22 квітня по відеозв'язку візьме участь в Саміті з питань клімату та виступить з важливою промовою", - йдеться в повідомленні.

На США та Китай припадає найбільша частка викидів двоокису вуглецю, що призводять до зміни клімату на Землі. У грудні 2020 року Сі заявив, що Китай планує до 2030 року зменшити свої викиди на 65% в порівнянні з 2005 роком.

Саміт з питань клімату відбудеться 22-23 квітня. Серед інших, на ньому виступить президент Росії Володимир Путін.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден, який ініціював саміт, вважає боротьбу з глобальним потеплінням одним зі своїх головних пріоритетів. Його попередник Дональд Трамп у 2015 році вивів США з Паризької угоди із захисту клімату. Байден відразу після приходу до влади оголосив про відновлення участі США в Паризькій угоді.

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