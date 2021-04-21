У столиці американського штату Огайо, місті Коламбус, поліція застрелила 16-річну афроамериканську дівчину під час прибуття за викликом до озброєної ножем людини. Загиблою є Махія Брайант, пише Insider із посиланням на заяву родичів дівчини.

Поліція даних про загиблу не розкриває, але підтверджує, що одна особа була застрелена.

Потерпіла у важкому стані була госпіталізована, але врятувати її не вдалося. За словами родички загиблої, Хейзел Брайант, дівчинка жила в прийомній родині і в неї виник з кимось конфлікт, у ході якого вона взяла ніж до рук.

За словами Брайант, дівчинка тримала ніж, коли поліція приїхала, але нібито випустила його з рук ще до того, як правоохоронці вистрелили.

Директор громадської безпеки Коламбуса Нед Петтус заявив, що "смерть дитини жахлива, вона могла бути моєю онукою. Моє серце розбивається за її родину сьогодні".

Повідомлення про смерть викликало в місті протести під гаслом Black Lives Matter, яке набуло особливого поширення після вбивства офіцером поліції при затриманні Джорджа Флойда.

More people asking police “were they wearing body cameras?” This as police are investigating an officer involved shooting on Legion Lane. One person died around 5:20 pm pic.twitter.com/ri7lNGfHup — Alexis Moberger (@alexiswsyx6) April 20, 2021

Учора суд присяжних визнав ексофіцера поліції Дерека Шовіна винним у вбивстві Джорджа Флойда. Шовін наступив коліном на шию Флойду під час його арешту, після чого той помер.

Нагадаємо, що 11 квітня 20-річного афроамериканця Даунте Райта застрелили при спробі арешту в 16 км від місця вбивства Джорджа Флойда. На вулицях міста зібрався мітинг, деякі учасники атакували поліцейські авто. Правоохоронці застосували сльозогінний газ щодо учасників протесту через це убивство.