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​Прага закликає партнерів по ЄС і НАТО в знак солідарності висилати російських дипломатів

"Просимо наших союзників про солідарність і закликаємо до спільної позиції ЄС".

​Прага закликає партнерів по ЄС і НАТО в знак солідарності висилати російських дипломатів
Фото: EPA/UPG

Чеська Республіка звернеться до країн-членів Європейського Союзу та НАТО з проханням висилати з країни російських дипломатів, про яких відомо, що вони є співробітниками спецслужб.

Про це заявив віцепрем’єр, міністр внутрішніх справ і в.о. закордонних справ ЧР Ян Гамачек на брифінгу, передає "Укрінформ".

"Просимо наших союзників про солідарність і закликаємо до спільної позиції ЄС", - сказав Гамачек. За його словами, Прага потребує колективних дій, як це було після отруєння Скрипалів у Великій Британії.

Політик зазначив, що Росія вжила кроків, які означають "паралізацію" посольства Чехії в Москві, коли диппредставництво або взагалі не може функціонувати, або функціонувати в дуже обмеженому режимі. Чеська сторона проситиме посольства країн-партнерів в наданні допомоги чеським громадянам у разі потреби.

Також офіційна Прага залишає за собою право запровадити подальші заходи.

"Ми будемо змушені реагувати і діяти за визначеними нормами", - попередив Гамачек.

У середу він викликає посла РФ у ЧР, якому буде передано ноту протесту. До того часу він відмовився говорити про можливість обмежить кількість російських дипломатів рівнем посольства Чехії в Москві (наразі в посольстві залишилося близько 5 працівників з дипломатичним статусом).

Нагадаємо, 17 березня Чехія оголосила про висилку 18 співробітників російського посольства, які були ідентифіковані як офіцери російської розвідки. Росія у відповідь вислала 20 дипломатів з політичного відділу посольства Чехії.

У посольстві РФ в Чехії числяться близько 120 співробітників, у посольстві Чехії - вдвоє менше, близько 60 осіб.

Дипломатичний конфлікт між двома країнами пов'язаний з тим, що Чехія назвала російську розвідку винною у підриві складу боєприпасів у Врбетицях у 2014 році. Більше того, до підриву причетні ті ж оперативники, що підозрюються у отруєнні російського розвідника-перебіжчика Сергія Скрипаля. Анатолій Чепіга (Руслан Боширов) у Чехії працював під іменем Руслан Табаров, а Олександр Мішкін (Олександр Петров) - під іменем Микола Попа.

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