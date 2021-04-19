Росія оголосила персонами нон грата 20 співробітників посольства Чехії

Таким чином РФ відповіла на висилку 18 своїх дипломатів, ідентифікованих як агентів спецслужб.

Росія оголосила персонами нон грата двадцятьох співробітників посольства Чехії у Москві. Вони мають покинути територію РФ до кінця 19 квітня, заявили у пресслужбі МЗС Росії.

Відмоство викликало посла Чеської Республіки В. Півонька і оголосило "рішучий протест у зв'язку з недружнім актом влади Чехії відносно російської дипмісії в Празі".

"Недружнім актом" є висилка 18 працівників російського посольства, ідентифікованих розвідкою Чехії як агентів Служби зовнішньої розвідки та Головного розвідувального управління Росії.

"Чеській стороні також оголошено вимогу привести кількість співробітників дипмісії у Москві у категорії ухвалених на місці до паритету з числом співробітників аналогічної категорії посольства Росії в Чехії", - йдеться у заяві МЗС Росії.

Нагадаємо, що в суботу поліція Чехії офіційно заявила про те, що підозрює двох громадян Росії у вчиненні вибуху на чеському складі боєприпасів, який трапився 2014 року. Ці громадяни - Олександр Петров та Руслан Боширов – агенти ГРУ, також відомі як "туристи в Солсбері", яких підозрювали в отруєнні Скрипалів у Великобританії. Після оприлюднення цієї інформації Чехія також сказала, що висилає 18 російських дипломатів

Вибухи відбулися 16 жовтня у місті Врбетіце. Тоді підірвалися десятки тонн боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. За інформацією медіа Чехії, вибух відбувся, найімовірніше, для зриву постачання зброї, зокрема в Україну.

Влада Чехії пообіцяла розсекретитити матеріали про вибух.