​Папа Римський закликав запобігти військовій ескалації на сході України

Папа Римський Франциск закликав сприяти мирові та запобігти ескалації насильства на сході України.

Про це повідомляє Vatican News.

"З тривогою слідкую за подіями на окремих теренах східної України, де протягом останніх місяців збільшилася кількість порушень режиму припинення вогню, з неспокоєм слідкую за зростанням воєнної діяльності", - сказав Папа Франциск, промовляючи після недільної молитви довіруючих на площі Святого Петра у Ватикані.

"Будь ласка, наполегливо прошу запобігти зростанню напруження, щоби, навпаки, здійснювалися жести, спроможні підтримувати взаємну довіру та сприяти примиренню та мирові, які дуже потрібні та дуже бажані. Щоби була взята до серця також важка гуманітарна ситуація, в якій живе місцеве населення, якому висловлюю свою близькість і за яке заохочую вас молитися", – додав понтифік.

Нагадаємо, в березні 2021 року Росія почала стягувати до кордонів України війська (за оцінками Офісу президента - до 80 тисяч чоловік). Зокрема, російські війська стали табором у Воронезькій області, яка не межує з окупованими районами Луганської чи Донецької областей. За даними розвідки Міноборони, Росія може реалізувати три варіанти дій проти України.