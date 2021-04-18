У Польщі знайшли мертвим 41-річного заробітчанина з України

У Польщі помер 41-річний українець, який проживав у селі Єзьорна гміни Галевіце Лодзького воєводства.

Про це повідомляє TV Republika з посиланням на місцеву поліцію.

Відомо, що чоловік нещодавно приїхав на роботу до Польщі.

Українець зник у ніч на 15 квітня з дому, де мешкав. Спочатку правоохоронці знайшли лише його туфлі.

Тіло українця знайшли у п’ятницю вранці, 16 квітня у лісовому масиві.

Як пише Укрінформ, тіло чоловіка виявили 500 метрів від місця, де він проживав. Слідство триває. Попередньо, прокуратура виключає участь третіх осіб у смерті чоловіка.

Торік в Польщі зафіксовано 643 випадки смерті громадян України. Натомість у 2019 році у Польщі померли 619 громадян України.