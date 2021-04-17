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Лукашенко заявив, що іноземні спецслужби готували замах на нього і хотіли "посадити в льох" його дітей

Лукашенко вважає, що за цією "спецоперацією" стоять США. 

Лукашенко заявив, що іноземні спецслужби готували замах на нього і хотіли "посадити в льох" його дітей
Фото: EPA/UPG

Олександр Лукашенко заявив, що на нього та його родину нібито готували замах. При цьому до "замаху", за його словами, буцімто причетні іноземні спецслужби, пише білоруське державне агентство БЕЛТА

"Чому я мовчав - про себе, про родину, про дітей не хочеться говорити. Але вони взялися за дітей. У планах захоплення однієї дитини, другої, як вийде. Посадимо у льох. До речі, у Гомельській області льох підготували. Ми затримали групу, вони провели, показали, як все це планували. Потім ми виявили роботу явно іноземних спецслужб. Швидше за все, Центрального розвідувального управління, ФБР, не знаю, хто там з американців працював. Ми контролювали їх, виявили їх бажання з'явитися в Мінську і вже зайнятися організацією замаху на президента і дітей", - заявив Лукашенко. 

Жодних доказів своїх слів він не навів. 

Він також анонсував "одне з принципових рішень за чверть століття президенства" у контексті масових протестів проти нього. 

Нагадаємо, що 2 квітня Путін зателефонував Лукашенку і обговорив з ним "зовнішні загрози з західного напрямку". Це відбулося у той час, коли президент США Джо Байден розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським.

Після цього Олександр Лукашенко анонсував зустріч з Володимиром Путіним у квітні в Москві.

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