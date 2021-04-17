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Росія перекинула в Чорне море два бойові кораблі

Вони пройшли через Босфор. 

Росія перекинула в Чорне море два бойові кораблі
Фото: Інтерфакс-Україна

Росія відправила в Чорне море два великі десантні кораблі Північного флоту. "Олександр Отраковський" та "Кондопога" в суботу пройшли Босфор та увійшли в акваторію Чорного моря, пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на турецькі ЗМІ. Відповідну інформацію підтверджує і Reuters

"Стверджується, що бойові кораблі прямують до Севастополя", - повідомляє "Інтерфакс-Україна". 

За наявною інформацією, нині в Середземному морі перебувають ще два ВДК Балтійського флоту - "Калінінград" і "Корольов". Вони потрапили туди через Гібралтар наприкінці березня. 

Крім того, раніше РФ заявляла про перебазування 15 суден Каспійської флотилії для "морських навчань" в Чорне море, додає DW. Серед циз кораблів – три артилерійські та вісім десантних катерів. 

Також Південний військовий округ РФ повідомив про понад 50 літаків, "задіяних у навчаннях над акваторією Чорного моря". Серед них - винищувачі, бомбардувальники і штурмовики. 

Росія 15 квітня оголосила про закриття з наступного тижня до жовтня 2021 року частини акваторій Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та державних суден інших країн під приводом військових навчань.

У МЗС України такий крок назвали грубим порушенням права на свободу судноплавства, гарантованого Конвенцією ООН з морського права. Відповідно до Конвенції, РФ не повинна перешкоджати або заважати транзитному проходу через міжнародну протоку до портів в Азовському морі.

Нагадаємо, представник США в ОБСЄ заявив, що російська активність на кордоні з Україною малойомовірно пов'язана з військовими навчаннями "Запад" через час, розташування і склад задіяних російських сил. США вважають, що Україна недаремно занепокоєна цією діяльністю.

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