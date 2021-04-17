Росія перекинула у Крим понад 50 штурмовиків, - ЗМІ

Ескадрилью Су-25СМ3 з військового аеродрому в Криму було перебазовано на полігон Ашулук.

Росія перекинула в окупований Крим понад 50 штурмовиків зі Ставропілля.

Про це Укрінформ повідомив із посиланням на російські ЗМІ.

Екіпажі Су-25СМ3 авіаційної частини 4 армії ВПС і ППО Південного військового округу Росії, дислокованої на Ставропіллі, перебазовані на оперативні аеродроми Криму.

Водночас ескадрилью Су-25СМ3 об'єднання ВПС ППО з військового аеродрому в Криму було перебазовано на полігон Ашулук в Астраханську область Росії.

"Під час льотних тактичних навчань екіпажі винищувачів Су-27СМ, Су-30СМ і бомбардувальників Су-24М, Су-25см3 і Су-34 виконають ракетні пуски та бомбометання по морських цілях", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що у випадку, коли Росія діятиме необдумано або агресивно, це буде мати для неї наслідки.

Глава Європейського командування ВС США генерал Тод Волтерс зазначив, що ймовірність вторгнення російських військ в Україну сьогодні знаходиться на рівні "від низького до середнього".