​Якщо Росія діятиме необдумано або агресивно, це буде мати для неї наслідки, - Квін

"Україна не робила і не робить провокаційних дій проти Росії".

США разом із союзниками глибоко стурбовані нарощуванням російських військ біля кордону з Україною та на окупованих територіях, і попереджають РФ про наслідки в разі здійснення агресивних дій проти України.

Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, яку цитує сайт посольства США.

"Наше керівництво чітко заявило, що якщо Росія діятиме необдумано чи агресивно, це матиме наслідки", - сказала Квін на церемонії передачі командування від оперативно-тактичної групи "Ілліні" до групи "Рейвен" у Центрі бойової підготовки в Яворові на Львівщині.

Вона зазначила, що десятки тисяч російських військ перебувають біля кордону з Україною та на українській території Криму, і їхня чисельність збільшується.

"США та наші союзники й партнери із НАТО в Європі глибоко стурбовані цією ескалацією. І на додаток до цього провокаційного накопичення військ, уряд Росії продовжує проводити дезінформаційну кампанію, фальшиво заявляючи, що Україна нагнітає напруженість. Хочу чітко заявити - моя команда в посольстві США і я знаємо з перших рук: Україна не робила і не робить провокаційних дій проти Росії. Насправді Україна продемонструвала чудову стриманість перед лицем залякувань і агресії з боку Росії", - наголосила Квін.

Вона також зазначила, що на тлі російських провокацій важливо пам'ятати, що Україна 2021 року та ЗСУ 2021 року значно відрізняються від тих, якими вони були у 2014-му.

Нагадаємо, за останні тижні Росія пересунула тисячі військ у бойовій готовності до українського кордону. Це найбільше накопичення російських військ з моменту окупації Криму. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу пояснив накопичення військ на кордонах з Україною несподіваними навчаннями у зв'язку із "загрозливою діяльністю" НАТО.

Представник США в ОБСЄ зазначив, що дії Росії не є звичайними військовими навчаннями, а Україна недаремно занепокоєна.