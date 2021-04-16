Мін'юст США почав перевірку десятків російських компаній щодо зв'язків із спецслужбами

Уряд США вивчає на предмет зв'язків зі спецслужбами десятки російських компаній, які потенційно можуть загрожувати американським ланцюжкам постачань.

Пмічник генерального прокурора Джон Демерс повідомив, що процес може зайняти декілька місяців і привести до того, що список компаній з Росії передадуть до Міністерства торгівлі для ухвалення подальших рішень, пише Reuters.

Заява була зроблена на тлі введення нових санкцій проти фізичних та юридичних осіб Росії за ймовірне втручання у вибори президента, хакерські атаки та інші "злісні" дії. До санкційного списку потрапив і російський кіберпідрядник Positiv Technologies, але Демерс попереджає, що перелік може розширитися.

Слідчі будуть шукати "зв'язок між певною компанією та російськими спецслужбами" під час перевірки ризиків фірм. Також вивчать компанії, які мають бек-офіси в Росії.

"Ми почали перший етап аналізу того, до кого нам потрібно придивитися", - сказав Джон Демерс.

Нагадаємо, що учора США ввели новий пакет санкцій щодо Росії. Під обмеження потрапили кілька десятків осіб і компанії та російський держборг. Обмеження торкнулися шести російських технологічних компаній, які надають підтримку російським спецслужбам, що здійснювали найбільш найнебезпечніші та руйнівні кібератаки в історії.

Крім того, президент США Джо Байден запровадив режим надзвичайного стану у зв'язку з "нетиповою і надзвичайною загрозою" Сполученим Штатам, спровокованою Росією. Серед таких дій Байден називає спробу зірвати проведення вільних і чесних демократичних виборів, а також підірвати демократичні інституції у США та країнах-партнерах і союзниках, участь Росії та сприяння злочинній кібердіяльності, спрямованій проти США і союзників, сприяння та використання транснаціональної корупції для впливу на іноземні уряди.