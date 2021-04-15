Глава Євроради пообіцяв Зеленському взяти участь у Кримській платформі

Президент України Володимир Зеленський і голова Європейської ради Шарль Мішель в м. Щастя

Президент Європейської ради Шарль Мішель під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським висловив намір взяти участь у саміті Кримської платформи, який має відбутися у серпні.

Про це повідомляє пресслужба Євроради за підсумками розмови.

Сторони, серед іншого, обговорили нарощування російських військових сил на кордоні України та окупованого Криму. Співрозмовники погодились, що такі широкомасштабні військові маневри являють собою загрожуючу та дестабілізуючу діяльність.

"Президент Європейської Ради передав непохитну підтримку ЄС незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. ЄС єдиний у своїй солідарності з Україною. Президент Мішель повторив свій заклик до Росії дотримуватися принципів та зобов'язань ОБСЄ щодо прозорості військових пересувань", - йдеться у повідомленні.

Мішель подякував Зеленському за запрошення на саміт Кримської платформи, запланований на 23 серпня.

“Президент Мішель сподівається взяти участь (у саміті - ред.)”, - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 11 березня Рада національної безпеки та оборони ухвалила проєкт Стратегії деокупації та реінтеграції окупованого Криму.

Голова МЗС Дмитро Кулеба запросив усі країни-члени ООН долучитися до Кримської платформи. Установчий саміт має відбутися в Києві 23 серпня 2021 року. Він покладе старт роботі Кримської платформи, там буде ухвалено короткий документ, у якому буде викладено бачення подальшої консолідації політики деокупації Криму. Президент Володимир Зеленський запропонував ЄС долучитися до Кримської платформи новими санкціями.

У російському МЗС заявили, що будуть розглядати участь будь-яких країн у "Кримській платформі" як недружній щодо Росії крок і пряме посягання на її територіальну цілісність.