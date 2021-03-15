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“Загроза агресії”: у МЗС Росії відреагували на стратегію України щодо деокупації Криму

Участь будь-яких країн і організацій в ініціативі “Кримська платформа” в Кремлі будуть сприймати як "недружній щодо Росії крок" та "пряме посягання на територіальну цілісність".

“Загроза агресії”: у МЗС Росії відреагували на стратегію України щодо деокупації Криму
Мария Захарова
Фото: Скриншот видео

Зусилля Києва щодо повернення окупованого Росією Криму, зокрема українську стратегію деокупації півострова, в Москві розцінюють як “загрозу агресії проти двох суб'єктів Російської Федерації” та ”посягання на її територіальну цілісність".

Про це заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова.

"Всі зусилля Києва щодо повернення Криму є нелегітимними і не можуть сприйматися інакше, ніж загроза агресії проти двох суб'єктів Російської Федерації. Ще раз нагадуємо, що будемо розглядати участь будь-яких країн і організацій в таких діях, включаючи ініціативу “Кримська платформа”, як недружній щодо Росії крок, як пряме посягання на її територіальну цілісність", -наводить слова Захарової МЗС Росії.

Нагадаємо, 11 березня Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) ухвалила проєкт "Стратегія деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя".

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