Маркарова планує працювати над отриманням Україною Плану дій щодо членства в НАТО

Новий посол України в США Оксана Маркарова працюватиме над отриманням Плану дій щодо членства в НАТО.

У інтерв'ю LB.ua вона також зауважує на необхідності отримання Україною постійного членства в Альянсі.

"Я планую активно працювати разом з командою МЗС та інших профільних відомств над тим, щоби ми швидше наблизилися до нашої мети – отримали План дій щодо членства НАТО та в подальшому стали частиною Альянсу. Для цього потрібно виконати чимало завдань, окремо мобілізувати наших партнерів. І тут я буду допомагати як тільки можу", – повідомила Маркарова.

Водночас посол пояснила, що Україна може зробити для отримання більшої оборонної допомоги від Сполучних Штатів.

"Як отримати від США більшу допомогу? Показати, що ми розвиваємося за стандартами НАТО і прагнемо забезпечити безпеку усього регіону. Тут, безумовно, посол не є першою скрипкою, однак я зроблю усе можливе, аби допомогти українській армії, оборонним відомствам України", – сказала Маркарова.

Разом з тим вона сподівається, що позиція і США, і Євросоюзу щодо війни на Донбасі та Криму залишиться незмінною.

"Думаю, що у цивілізованого світу немає іншого виходу, окрім як об’єднатися у боротьбі із російською агресією. Адже наші спільні цінності не змінилися. Так, є внутрішньополітичні дискусії, так, у деяких країнах є рухи, які підтримуються Росією, помітно її втручання у внутрішні справи інших держав. Однак це не змінює базового – цінностей, які відстоює Захід. Україна розраховує на те, що в питанні протидії агресії Росії позиція США та Європи залишиться незмінною", – зазначила Маркарова.

Нагадаємо, що у грудні президент Володимир Зеленський заявив, що в України є шанс отримати План дій щодо членства в НАТО. Для цього українські дипломати та військові мають працювати не лише у штаб-квартирі Альянсу, а й в інших його структурах.