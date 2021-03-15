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Маркарова: "Київ запрошує Байдена здійснити свій сьомий візит до України"

Вона впевнена, що невдовзі відбудеться телефонна розмова президентів двох держав.

Маркарова: "Київ запрошує Байдена здійснити свій сьомий візит до України"
Фото: EPA/UPG

Українська влада чекає, що Джо Байден здійснить свій сьомий візит в Україну на посту президента США. Про це в ексклюзивному інтерв’ю LB.ua заявила нещодавно призначений посол України у США Оксана Маркарова.

Вона зауважила, що наразі невідомо, чи буде він підлаштований до 24 серпня – святкування 30-річчя з моменту набуття Україною незалежності. 

"Справді, Україна запрошує Джо Байдена здійснити свій сьомий візит до нашої держави, тож МЗС та українське посольство у США над цим уже працюють. Як тільки я прибуду у Вашингтон, то відразу долучуся до цієї роботи. Чи буде він підлаштований під якусь конкретну дату, чи це буде повноцінний особистий приїзд, під час якого можна більше всього напрацювати – питання відкрите", – повідомила вона.

Маркарова також наголосила, що нині МЗС України веде активну роботу зі встановлення прямого контакту між президентами Байденом і Зеленським. Вона запевнила, що відповідна комунікація відбудеться, а український лідер здійснить свій візит до США.

"Мені здається, ми самі підігріваємо до цього більше інтересу, ніж його має бути. Я впевнена, що і телефонний дзвінок відбудеться, і сам візит президента США до України, і головне – візит нашого Президента до США. Водночас тут ключове не терміни – коли хтось комусь зателефонує, – а зміст, те, чим саме буде наповнена особиста розмова глав двох держав", – акцентувала посол.

Нагадаємо, що МЗС України в лютому повідомило, що готується телефонна розмова між президентом США Джо Байденом і президентом України Володимиром Зеленським.

Водночас американські ЗМІ висловлюють думку, що Джо Байден досі не зателефонував президентові України Володимиру Зеленському через те, що нова адміністрація США намагається спонукати Зеленського до боротьби з корупцією в країні, реформ і підтримки звинувачень проти олігарха Ігоря Коломойського. Зокрема, про це йдеться у матеріалі Washington Post "Президент України знову потрапляє під тиск США – цього разу з поважних причин". 

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