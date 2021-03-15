Російська "Нова газета" заявила про хімічну атаку на будівлю редакції

Журналісти вважають, що запах дуже схожий на той, який відчувався на місцях нападу на співробітницю редакції Юлію Латиніну у 2017 році.

Російське медіа "Новая газета" заявила про ураження невідомою хімічною речовиною будівлі, де розташована редакція. На місце виїхали екстрені служби, зокрема МВС, ФСБ та МНС. Про постраждалих не повідомляється.

Сама будівля є режимним об'єктом і розташована у Москві за адресою Потапівський провулок, 3, повідомили в "Новій газеті". Журналісти зазначили, що "хімічній атаці піддався вхід".

"У приміщенні зберігається стійкий різкий хімічний запах, який відчувають усі відвідувачі та співробітники редакції, а також інших організацій, розташованих у будівлі. Джерело атаки поки не встановлено", - зазначили в ЗМІ.

У виданні зазначили, що, на думку журналістів, запах дуже схожий із тим, який відчувався під час нападу на дім та авто співробітниці "Нової газети" Юлії Латининої у липні 2017. Тоді на помешкання і машину жінки розпилили речовину невідомого складу з неприємним запахом.

"Нова газета" також нагадує, що у квітні 2017 до редакції надіслали лист з білим порошком невідомого походження.

Нагадаємо, що у жовтні 2018 в Москві до будівлі, де розташовано редакцію "Новой газеты", невідомі підкинули похоронний вінок з погрозами на адресу одного з журналістів. А наступного дня там само виявили кошик з відрізаною головою барана, з черговою порцією загроз.