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Світовий конгрес українців виключив об’єднання з Латвії за антиукраїнську позицію

Таке рішення СКУ прийняв уперше за понад 50-літню історію.

Світовий конгрес українців виключив об’єднання з Латвії за антиукраїнську позицію
Фото: DW

Рада директорів Світового конгресу українців виключила зі своїх лав Об’єднання українських товариств Латвії, оскільки "його діяльність демонструє антиукраїнську позицію, що суперечить основним засадам діяльності та цінностям СКУ".

Як повідомляє пресслужба Конгресу, таке рішення СКУ прийняв уперше за свою понад 50-літню історію. ОУТЛ була однією з трьох складових організацій з Латвії.

"На основі зібраної у відкритих джерелах інформації було встановлено, що члени та керівники ОУТЛ явно демонструють антиукраїнську позицію. Це включає пропагування різної антиукраїнської інформації в соціальних мережах, участь в акціях організацій, що керуються ідеологією “русского міра”, поширення дезінформації про війну на Сході України та наклепів на владу України, яка начебто є “фашистською хунтою”, яка вбиває дітей; висловлювання, які дискредитують Революцію Гідності; просування ідеї про створення новоросійської республіки; ідеалізацію терористів та військових злочинців на Донбасі, зокрема Олександра Захарченка; співпрацю з російськими пропагандистськими ЗМІ; підтримку проросійських радикальних груп у Латвії, які підривають її суверенітет; пропагування у Латвії забороненої радянської символіки та історії; участь провідників та представників ОУТЛ у заходах Посольства Російської Федерації в Латвії; проведення культурних заходів у закладах РФ та запрошення на них дипломатичних представників держави-агресора", - пояснили у Конгресі.

Зазначається, що ці докази були надані президенту та проводу ОУТЛ в офіційному письмовому зверненні, однак жоден із них не було спростовано ні письмово, ні під час виступу представника об’єднання на спеціальному засіданні Ради директорів СКУ.

"Сьогодні, коли Україна вже сьомий рік протистоїть російській агресії, одним із основних завдань СКУ і його мережі в понад 60 країнах світу є підтримка українського народу щодо захисту територіальної цілісності України. І тому СКУ вважає неприпустимим членство в СКУ будь-якої організації, яка пропагує антиукраїнську політику та співпрацює з російськими владними структурами", - заявив президент СКУ Павло Грод. 

Посольство України в Латвії ще наприкінці 2019 року виступило із заявою "щодо порушення членом "Об’єднання українських товариств Латвії" Леонідом Мухіним законодавства України стосовно відвідання тимчасово окупованих територій України».

Самі представники ОУТЛ заявляли російським ЗМІ, що відчувають "постійний тиск із боку посольства України".

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