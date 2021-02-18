Латвія заборонила в'їзд російському пропагандисту Соловйову за "глорифікацію нацизму"

Фото: naviny.by Владимир Соловьев

Латвія заборонила в'їзд російському пропагандисту Володимиру Соловйову. Про це повідомив міністр іноземних справ країни Едгар Рінкевичс.

На основании ч. 2 ст. 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении гражданина Российской Федерации Владимира Соловьева в список нежелательных лиц Латвийской Республики. Для Латвии не приемлема глорификация нацизма в любой форме. — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 18, 2021

Причиною для такого рішення стала "глорифікація нацизму".

Нещодавно в одному зі своїх шоу Соловйов порівняв російського опозиціонера Олексія Навального з Адольфом Гітлером, сказавши таке: "Гітлер, до речі, був дуже сміливою людиною. На відміну від цього гульфікфюрера [Навального], не косив від армії. Воював, і воював відважно під час Першої світової війни".