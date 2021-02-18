Україна з наступного тижня повертається до адаптивного карантину (оновлено)
Україна з наступного тижня повертається до адаптивного карантину (оновлено)
Помер актор Андрій М'ягков, який зіграв одну з головних ролей в "Іронії долі"
Помер актор Андрій М'ягков, який зіграв одну з головних ролей в "Іронії долі"
В Україні змінили порядок призову на військову службу
В Україні змінили порядок призову на військову службу
Александр Ткаченко: «На Большую реставрацию мы заложили 2 миллиарда в этом году»
Александр Ткаченко: «На Большую реставрацию мы заложили 2 миллиарда в этом году»
​Посол Німеччини: поїздки по безвізу для українців не відновляться ще кілька місяців
​Посол Німеччини: поїздки по безвізу для українців не відновляться ще кілька місяців
У Боярці дві семикласниці отруїлися "дротаверином", одна дівчинка померла (оновлено)
У Боярці дві семикласниці отруїлися "дротаверином", одна дівчинка померла (оновлено)
Експорт зброї. Що він значить для України
Експорт зброї. Що він значить для України
Путін вперше прокоментував закриття "телеканалів Медведчука"
Путін вперше прокоментував закриття "телеканалів Медведчука"
Івано-Франківська область вирішила ввести жорсткий карантин через "майже критичну" ситуацію з коронавірусом
Івано-Франківська область вирішила ввести жорсткий карантин через "майже критичну" ситуацію з коронавірусом
ГоловнаСвіт

Латвія заборонила в'їзд російському пропагандисту Соловйову за "глорифікацію нацизму"

Ведучий публічно хвалив Гітлера.

Владимир Соловьев
Фото: naviny.by
Владимир Соловьев

Латвія заборонила в'їзд російському пропагандисту Володимиру Соловйову. Про це повідомив міністр іноземних справ країни Едгар Рінкевичс.

Причиною для такого рішення стала "глорифікація нацизму".

Нещодавно в одному зі своїх шоу Соловйов порівняв російського опозиціонера Олексія Навального з Адольфом Гітлером, сказавши таке: "Гітлер, до речі, був дуже сміливою людиною. На відміну від цього гульфікфюрера [Навального], не косив від армії. Воював, і воював відважно під час Першої світової війни".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також