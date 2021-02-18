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Грузинський прем'єр подав у відставку

Політична криза в Грузії набирає обертів.

Грузинський прем'єр подав у відставку
Фото: gov.ge

Прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія оголосив про свою відставку.

Про це повідомляє ІА "Новини-Грузія".

"Я прийняв рішення подати у відставку з займаної посади. Звичайно ж, я вірю і хочу, щоб цей крок допоміг знизити поляризацію в політичному просторі нашої країни, тому що впевнений, що поляризація і протистояння між нами є найбільшим ризиком для майбутнього нашої країни, економічного розвитку і розв'язання криз будь-якого роду", - заявив Гахарія на брифінгу в адміністрації уряду.

Свою відставку прем'єр пояснив розбіжностями з приводу арешту опозиційного лідера Нікі Мелія.

Голову партії "Єдиний національний рух", яку колись заснував Михайло Саакашвілі, 16 лютого позбавили депутатської недоторканості, а наступного дня Тбіліський міський суд вирішив взяти Мелію під варту у справі про масові заворушення у червні 2019 року.

20 червня 2019 року прихильники ЄНР, "Європейської Грузії" та інших опозиційних партій вийшли на масовий протест проти курсу грузинської влади. Мітинги жорстко розігнали - було застосовано гумові кулі, водомети та сльозогінний газ.

Гахарія тоді був міністром внутрішніх справ. Він очолив уряд в вересні 2019 року, змінивши на цій посаді Мамуку Бахтадзе.

Як зазначає видання, відставка прем'єра, швидше за все, поглибить політичну кризу в Грузії, де третина депутатів відмовляється працювати в парламенті, звинувачуючи уряд у фальсифікації виборів.

Відставкаи прем'єра також автоматично означає, що з цього дня всі міністри уряду є виконувачами обов'язків. Парламент Грузії, згідно з конституцією, повинен за два тижні затвердити новий уряд. В іншому випадку, президент розпустить законодавчий орган і призначить позачергові парламентські вибори. 

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