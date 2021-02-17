У Конгресі США просять Держдеп відзвітувати про санкції щодо “Північного потоку-2”

Група членів американського Конгресу звернулася до державного секретаря Ентоні Блінкена з вимогою надати відомості про плани адміністрації Байдена щодо запровадження передбачених законами санкцій проти газопроводу “Північний потік-2”.

Текст листа оприлюднений на сайті Комітету в закордонних справах Палати представників.

“Звертаємось до Вас із проханням надати інформацію про плани введення санкцій адміністрацією Байдена проти Nord Stream 2, передбачені Законом про захист енергетичної безпеки Європи (PEESA) зі змінами, внесеними до Закону про роз'яснення щодо енергетичної безпеки Європи (PEESCA)”, - сказано в листі.

Конгрес хоче отримати відомості щодо конкретних кроків впровадження нових санкцій, зокрема статус проекту після повідомлень про нібито відновлення робіт 7 лютого; перелік компаній, які залишили проект після оголошення санкцій; статус консультацій з партнерами у Європі, а також будь-які пропозиції з боку адміністрації Байдена щодо російського проєкту газопроводу.

Представники двох партій просять також розглянути ряд суден, які вели або ведуть будь-які роботи в рамках проекту, що було зафіксовано з початку року.

“У разі завершення Nord Stream 2 дозволить режиму Путіна надалі використовувати російські енергетичні ресурси в якості зброї, щоби чинити політичний тиск по всій Європі. Це також дозволить Путіну пустити газ в обхід України, позбавивши Київ критично важливих доходів від транзиту та зробивши його більш вразливим до російської агресії”, - сказано у листі.

Документ підписали члени Палати представників Майкл Маккол, Марсі Каптур, Адам Кінзінгер, Рубен Галлего.

Державний департамент поки не дав публічної відповіді на лист.

16 лютого у адміністрації Байдена закінчився термін, протягом якого необхідно подати список компаній, які, на її думку, порушують закони США, спрямовані на зупинку газопроводу "Північний потік - 2". Ці компанії можуть стати потенційними об'єктами санкцій США. Документ поки не оприлюднений.

Вчора американське видання The Wall Street Journal з посиланнямна власні джерела повідомило, що адміністрація президента США Джо Байдена почала переговори з Берліном про майбутнє газопроводу "Північний потік-2".

Підводний трубопровід "Північний потік-2" завершений на понад 90%. Будівництво активно відновилося 6 лютого, більш ніж через рік після того, як воно було зупинено через протидію з боку адміністрації Трампа і актів Конгресу, які ініціювали санкції щодо компаній і приватних осіб, що беруть участь в проекті. Адміністрація Байдена поки не ввела необхідних законом санкцій.

13 лютого двоє американських сенаторів Джим Ріш (республіканець) і Джин Шагін (демократка) закликали адміністрацію Байдена застосувати санкції, спрямовані на блокування проєкту газопроводу "Північний потік-2".