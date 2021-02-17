​Посол Німеччини: поїздки по безвізу для українців не відновляться ще кілька місяців

Поїздки в рамках дії безвізового режиму між Україною та країнами Європейського Союзу не будуть доступні протягом ще кількох місяців.

Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, передає "Інтерфакс-Україна".

"Оскільки українці їздять без віз до Шенгенського простору, це не тільки питання Німеччини, це питання всіх країн в Шенгенському просторі. Ми, як посольство, вже мінімум чотири рази заповнювали анкету про ситуацію в Україні, і, в принципі, остання анкета була досить позитивна , тому що тут ситуація зараз краще, ніж в Німеччині ", - сказала Фельдгузен на віртуальній зустрічі, яка транслювалася на Facebook.

"Але ми дивимося не тільки на два останні тижні, тому що дати дозвіл, а через два тижні забрати - це теж погано. Я боюся, що це буде ще кілька місяців, але початок вакцинації буде допомагати", - додала дипломатка.

Нагадаємо, раніше Анка Фельдгузен прогнозувала, що робота безвізового режиму України з ЄС повністю відновиться до літа 2021 року.