Геращенко покинула телестудію через сексистське висловлювання Арестовича – порівняв ”ЄС” з ”жіночим ПТУ”
Геращенко покинула телестудію через сексистське висловлювання Арестовича – порівняв ”ЄС” з ”жіночим ПТУ”
СБУ оголосила про підозру Шарію
СБУ оголосила про підозру Шарію
У Зеленського назвали ймовірні причини підриву трьох військових на Донбасі
У Зеленського назвали ймовірні причини підриву трьох військових на Донбасі
Путін вперше прокоментував закриття "телеканалів Медведчука"
Путін вперше прокоментував закриття "телеканалів Медведчука"
У Боярці дві семикласниці отруїлися "дротаверином", одна дівчинка померла (оновлено)
У Боярці дві семикласниці отруїлися "дротаверином", одна дівчинка померла (оновлено)
Вітренко публічно назвав причини, через які вимагає звільнення керівництва "Нафтогазу"
Вітренко публічно назвав причини, через які вимагає звільнення керівництва "Нафтогазу"
Вітренка позбавлять статусу "в.о." міністра, якщо Рада втретє провалить його кандидатуру
Вітренка позбавлять статусу "в.о." міністра, якщо Рада втретє провалить його кандидатуру
Ексзаступник Супрун Павло Ковтонюк пішов з Київської школи економіки через фото Милованова зі Шкарлетом (оновлено)
Ексзаступник Супрун Павло Ковтонюк пішов з Київської школи економіки через фото Милованова зі Шкарлетом (оновлено)
Вітренко пропонує Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва та Наглядову раду Нафтогазу
Вітренко пропонує Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва та Наглядову раду Нафтогазу
ГоловнаСвіт

​Посол Німеччини: поїздки по безвізу для українців не відновляться ще кілька місяців

"Але початок вакцинації буде допомагати".

​Посол Німеччини: поїздки по безвізу для українців не відновляться ще кілька місяців
Фото: Sputnik

Поїздки в рамках дії безвізового режиму між Україною та країнами Європейського Союзу не будуть доступні протягом ще кількох місяців.

Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, передає "Інтерфакс-Україна".

"Оскільки українці їздять без віз до Шенгенського простору, це не тільки питання Німеччини, це питання всіх країн в Шенгенському просторі. Ми, як посольство, вже мінімум чотири рази заповнювали анкету про ситуацію в Україні, і, в принципі, остання анкета була досить позитивна , тому що тут ситуація зараз краще, ніж в Німеччині ", - сказала Фельдгузен на віртуальній зустрічі, яка транслювалася на Facebook.

"Але ми дивимося не тільки на два останні тижні, тому що дати дозвіл, а через два тижні забрати - це теж погано. Я боюся, що це буде ще кілька місяців, але початок вакцинації буде допомагати", - додала дипломатка.

Нагадаємо, раніше Анка Фельдгузен прогнозувала, що робота безвізового режиму України з ЄС повністю відновиться до літа 2021 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також