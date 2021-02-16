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Johnson & Johnson подала заявку на реєстрацію вакцини від COVID-19 в Європі

Висновок щодо неї може бути ухвалений до середині березня 2021 року.

Johnson & Johnson подала заявку на реєстрацію вакцини від COVID-19 в Європі
Фото: EPA/UPG

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) отримало заявку на дозвіл в Європі вакцини від COVID-19 виробництва компанії Johnson & Johnson.

Про це повідомляє пресслужба агентства.

Як зазначається у повідомленні, агентство дослідить вакцину в прискореному режимі. Висновок щодо неї може бути ухвалений до середині березня 2021 року за умови, що інформація компанії про ефективність, безпечність та якість вакцини будуть достатньо повними і надійними.

“Наразі EMA вивчає додаткові дані про ефективність і безпеку вакцини, а також про її якість. Якщо EMA прийде до висновку, що переваги вакцини переважують ризики, вона рекомендуватиме надати дозвіл. Потім Європейська комісія винесе рішення про те, чи надавати дозвіл, дійсний в усіх країнах-членах ЄС протягом декількох днів”, - сказано у повідомленні.

Це четверта заявка на вакцину COVID-19 з початку поточного пандемії. Раніше аналогічні заявки подавали компанії BioNTech / Pfizer, Moderna і AstraZeneca. Ці вакцини наразі дозволені в ЄС.

Нагадаємо, Україна отримала необхідні документи від компанії Pfizer для реєстрації її вакцини від коронавірусу та планує провести дозвільні процедури впродовж наступних днів.

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