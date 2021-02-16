Україна отримала документи для реєстрації вакцини Pfizer, - Степанов

Україна отримала необхідні документи від компанії Pfizer для реєстрації її вакцини від коронавірусу та планує провести дозвільні процедури впродовж наступних днів.

Про це заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, повідомляє Укрінформ.

"Я отримав повідомлення, що Pfizer подалася на реєстрацію і теж буде зареєстрована в найближчі декілька днів. Буквально мені щойно передали наші експерти, що отримали документи від Pfizer", - зазначив український міністр під час онлайн-конференції, організованої Американсько-Українською Діловою радою.

Він зауважив, що після реєстрації вакцини в Україні вона може офіційно ввозитися, у тому числі комерційними компаніями, та використовуватися.

"Жодних перепон для цього не буде", - запевнив глава МОЗ.

Степанов також зазначив, що всі вакцини, які зареєстровані на території України, є безпечними.

Як повідомляли, 15 лютого в Україні подали на реєстрацію вакцину AstraZeneca проти ковіду.

Того ж дня Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину AstraZeneca для екстреного застосування і дозволила її використання в усьому світі в межах ініціативи COVAX.