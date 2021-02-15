В Україні за добу 2 332 нові випадки ковіду, з них 457 - на Івано-Франківщині

В Україні за минулу добу провели 11 073 тестувань методом ПЛР і виявили 2 332 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 160 дітей та 47 медпрацівників.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Протягом неділі госпіталізовано 1 145 осіб, одужало 2 478 осіб, 62 пацієнти померли.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (457), Чернівецькій (225), м. Київ (211), Київській (171) та Житомирській (150) областях.

Кількість захворювань за добу в областях:

м. Київ – 211 випадків;

Вінницька область – 142 випадки;

Волинська область – 45 випадків;

Дніпропетровська область – 106 випадків;

Донецька область – 28 випадків;

Житомирська область – 150 випадків;

Закарпатська область – 113 випадків;

Запорізька область – 46 випадків;

Івано-Франківська область – 457 випадків;

Київська область – 171 випадок;

Кіровоградська область – 3 випадки;

Луганська область – 9 випадків;

Львівська область – 123 випадки;

Миколаївська область – 77 випадків;

Одеська область – 75 випадків;

Полтавська область – 21 випадок;

Рівненська область – 15 випадків;

Сумська область – 47 випадків;

Тернопільська область – 79 випадків;

Харківська область – 59 випадків;

Херсонська область – 31 випадок;

Хмельницька область – 10 випадків;

Черкаська область – 66 випадків;

Чернівецька область – 225 випадків;

Чернігівська область – 23 випадки.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 273 475 осіб, одужало 1 116 779 пацієнтів. Зафіксували 24 392 пов’язаних із коронавірусною інфекцією смерті.

Нагадаємо, 13 лютого в Україні було зареєстровано 3 094 нових випадки коронавірусної хвороби. Зафіксовано 45 летальних випадків.