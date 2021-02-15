В Україні за добу 2 332 нові випадки ковіду, з них 457 - на Івано-Франківщині

В Україні за минулу добу провели 11 073 тестувань методом ПЛР і виявили 2 332 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 160 дітей та 47 медпрацівників.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Протягом неділі госпіталізовано 1 145 осіб, одужало 2 478 осіб, 62 пацієнти померли.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (457), Чернівецькій (225), м. Київ (211), Київській (171) та Житомирській (150) областях.
Кількість захворювань за добу в областях:
- м. Київ – 211 випадків;
- Вінницька область – 142 випадки;
- Волинська область – 45 випадків;
- Дніпропетровська область – 106 випадків;
- Донецька область – 28 випадків;
- Житомирська область – 150 випадків;
- Закарпатська область – 113 випадків;
- Запорізька область – 46 випадків;
- Івано-Франківська область – 457 випадків;
- Київська область – 171 випадок;
- Кіровоградська область – 3 випадки;
- Луганська область – 9 випадків;
- Львівська область – 123 випадки;
- Миколаївська область – 77 випадків;
- Одеська область – 75 випадків;
- Полтавська область – 21 випадок;
- Рівненська область – 15 випадків;
- Сумська область – 47 випадків;
- Тернопільська область – 79 випадків;
- Харківська область – 59 випадків;
- Херсонська область – 31 випадок;
- Хмельницька область – 10 випадків;
- Черкаська область – 66 випадків;
- Чернівецька область – 225 випадків;
- Чернігівська область – 23 випадки.
За весь час пандемії в Україні захворіло 1 273 475 осіб, одужало 1 116 779 пацієнтів. Зафіксували 24 392 пов’язаних із коронавірусною інфекцією смерті.
Нагадаємо, 13 лютого в Україні було зареєстровано 3 094 нових випадки коронавірусної хвороби. Зафіксовано 45 летальних випадків.