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В Україні за добу 2 332 нові випадки ковіду, з них 457 - на Івано-Франківщині

Госпіталізували 1 145 осіб, 2 478 пацієнтів одужали.

В Україні за добу 2 332 нові випадки ковіду, з них 457 - на Івано-Франківщині
Фото: Київрада

В Україні за минулу добу провели 11 073 тестувань методом ПЛР і виявили 2 332 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 160 дітей та 47 медпрацівників.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Протягом неділі госпіталізовано 1 145 осіб, одужало 2 478 осіб, 62 пацієнти померли.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (457), Чернівецькій (225), м. Київ (211), Київській (171) та Житомирській (150) областях.

Кількість захворювань за добу в областях:

  • м. Київ – 211 випадків;
  • Вінницька область – 142 випадки;
  • Волинська область – 45 випадків;
  • Дніпропетровська область – 106 випадків;
  • Донецька область – 28 випадків;
  • Житомирська область – 150 випадків;
  • Закарпатська область – 113 випадків;
  • Запорізька область – 46 випадків;
  • Івано-Франківська область – 457 випадків;
  • Київська область – 171 випадок;
  • Кіровоградська область – 3 випадки;
  • Луганська область – 9 випадків;
  • Львівська область – 123 випадки;
  • Миколаївська область – 77 випадків;
  • Одеська область – 75 випадків;
  • Полтавська область – 21 випадок;
  • Рівненська область – 15 випадків;
  • Сумська область – 47 випадків;
  • Тернопільська область – 79 випадків;
  • Харківська область – 59 випадків;
  • Херсонська область – 31 випадок;
  • Хмельницька область – 10 випадків;
  • Черкаська область – 66 випадків;
  • Чернівецька область – 225 випадків;
  • Чернігівська область – 23 випадки.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 273 475 осіб, одужало 1 116 779 пацієнтів. Зафіксували 24 392 пов’язаних із коронавірусною інфекцією смерті.

Нагадаємо, 13 лютого в Україні було зареєстровано 3 094 нових випадки коронавірусної хвороби. Зафіксовано 45 летальних випадків.

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