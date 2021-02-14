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Нові штами COVID-19 в Україні наразі не виявлені, - ВООЗ

Найближчим часом будуть отримані результати аналізу декількох зразків.

Нові штами COVID-19 в Україні наразі не виявлені, - ВООЗ
Фото: facebook/Івано-Франківська обласна клінічна лікарня

В Україні ще не зустрічалися нові штами коронавірусної інфекції COVID-19. Найближчим часом будуть отримані результати аналізу декількох зразків.

Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив голова представництва ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт, передає "Інтерфакс-Україна".

"В Україні ще не зустрічалися нові мутації. Але поки тут немає можливості робити відповідні аналізи. Нещодавно кілька зразків з України передали в центр секвенування, найближчим часом у нас буде відповідь", - сказав він.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) попереджають, що нові штами коронавірусної інфекції можуть долати імунітет людини, яка вже перехворіла на COVID-19, і спричиняти повторне зараження.

Як повідомляли, Європейський союз затвердив пришвидшену процедуру схвалення вакцин, адаптованих до нових штамів коронавірусу.

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