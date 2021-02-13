За минулу добу в Україні зареєстровано 5 182 нових випадків коронавірусу

За минулу добу, 12 лютого в Україні зареєстровано 5 182 нових випадки коронавірусної хвороби.
Про це інформує пресслужба МОЗу.
Зареєстровано 111 летальних випадків.
Також госпіталізовано 1 889 осіб, з лікарень виписано 1 658 осіб, одужало 6 144 особи, за добу здійснено 40 806 тестувань: зокрема методом ПЛР – 25 059 і методом ІФА – 15 747.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (668), Закарпатській (485), Чернівецькій (384), Вінницькій (365) та Львівській (329) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 320 випадків;
- Вінницька область – 365 випадків;
- Волинська область – 112 випадків;
- Дніпропетровська область – 173 випадки;
- Донецька область – 140 випадків;
- Житомирська область – 234 випадки;
- Закарпатська область – 485 випадків;
- Запорізька область – 136 випадків;
- Івано-Франківська область – 668 випадків;
- Київська область – 265 випадків;
- Кіровоградська область – 34 випадки;
- Луганська область – 55 випадків;
- Львівська область – 329 випадків;
- Миколаївська область – 79 випадків;
- Одеська область – 183 випадки;
- Полтавська область – 137 випадків;
- Рівненська область – 114 випадків;
- Сумська область – 130 випадків;
- Тернопільська область – 135 випадків;
- Харківська область – 289 випадків;
- Херсонська область – 23 випадки;
- Хмельницька область – 127 випадків;
- Черкаська область – 164 випадки;
- Чернівецька область – 384 випадки;
- Чернігівська область – 101 випадок.
За весь час пандемії в Україні захворіло 1 268 049 осіб, одужало 1 112 299 осіб, летальних випадків – 24 285 і проведено 6 525 209 ПЛР-тестувань.
Нагадаємо, Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що процес відвантаження вакцин від COVID-19 для України вже почався. Препарат мають доставити з Індії вже наступного тижня.