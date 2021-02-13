Полураспад «Слуги народа», «партия Разумкова» и новый политпроект Банковой
Полураспад «Слуги народа», «партия Разумкова» и новый политпроект Банковой
«Минску» шесть лет. Выход один – война на выживание
«Минску» шесть лет. Выход один – война на выживание
Лукашенко: радгосп без масок
Лукашенко: радгосп без масок
У Києві стався вибух на дитячому майданчику, загинув чоловік
У Києві стався вибух на дитячому майданчику, загинув чоловік
Представник Німеччини в ООН жорстко відповів російському послу на "окупацію України Україною"
Представник Німеччини в ООН жорстко відповів російському послу на "окупацію України Україною"
Завтра в Україні сніг та хуртовини, у вихідні помітно похолоднішає
Завтра в Україні сніг та хуртовини, у вихідні помітно похолоднішає
Лавров заявив про готовність Росії "ізолюватися від усього світу" (оновлено)
Лавров заявив про готовність Росії "ізолюватися від усього світу" (оновлено)
Звідки взявся ковід? Біологічна зброя, заморожена риба, кажани і розслідування ВООЗ
Звідки взявся ковід? Біологічна зброя, заморожена риба, кажани і розслідування ВООЗ
Росія розширила економічні санкції щодо України
Росія розширила економічні санкції щодо України
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

За минулу добу в Україні зареєстровано 5 182 нових випадків коронавірусу

Зафіксовано 111 летальних випадків.

За минулу добу, 12 лютого в Україні зареєстровано 5 182 нових випадки коронавірусної хвороби.

Про це інформує пресслужба МОЗу.

Зареєстровано 111 летальних випадків.

Також госпіталізовано 1 889 осіб, з лікарень виписано 1 658 осіб, одужало 6 144 особи, за добу здійснено 40 806 тестувань: зокрема методом ПЛР – 25 059 і методом ІФА – 15 747.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (668), Закарпатській (485), Чернівецькій (384), Вінницькій (365) та Львівській (329) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 320 випадків;
  • Вінницька область – 365 випадків;
  • Волинська область – 112 випадків;
  • Дніпропетровська область – 173 випадки;
  • Донецька область – 140 випадків;
  • Житомирська область – 234 випадки;
  • Закарпатська область – 485 випадків;
  • Запорізька область – 136 випадків;
  • Івано-Франківська область – 668 випадків;
  • Київська область – 265 випадків;
  • Кіровоградська область – 34 випадки;
  • Луганська область – 55 випадків;
  • Львівська область – 329 випадків;
  • Миколаївська область – 79 випадків;
  • Одеська область – 183 випадки;
  • Полтавська область – 137 випадків;
  • Рівненська область – 114 випадків;
  • Сумська область – 130 випадків;
  • Тернопільська область – 135 випадків;
  • Харківська область – 289 випадків;
  • Херсонська область – 23 випадки;
  • Хмельницька область – 127 випадків;
  • Черкаська область – 164 випадки;
  • Чернівецька область – 384 випадки;
  • Чернігівська область – 101 випадок.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 268 049 осіб, одужало 1 112 299 осіб, летальних випадків – 24 285 і проведено 6 525 209 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що процес відвантаження вакцин від COVID-19 для України вже почався. Препарат мають доставити з Індії вже наступного тижня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також