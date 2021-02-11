Пацієнтські організації відповіли на обвинувачення МОЗ щодо "Медзакупівель"

Організації "100% життя" та "Пацієнти України" вважають що "лише МОЗ та особисто винні у провалі закупівель".

Пацієнтські організації відреагували на обвинувачення Міністерства охорони здоров'я на адресу державного підприємства "Медичні закупівлі України" у зриві закупівель на 1 млрд гривень у 2020 році.

Про це йдеться у відповідній заяві.

"Сьогодні заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова провела прес-брифінг, на якому звинуватила ДП «Медичні закупівлі України» у зриві закупівель ліків у 2020 році. Проте лише МОЗ та особисто Максим Степанов і Світлана Шаталова винні у провалі закупівель. Саме вони позбавили пацієнтів препаратів на суму близько 865 млн грн. Про це говорять факти, якби Степанов та Шаталова не намагались маніпулювали та перекладати свою вину на інших", - йдеться у заяві.

Організації "100% життя" та "Пацієнти України" зазначили, що попереджали про можливість провалу закупівель ще у травні 2020-го.

"Протягом року ми виходили з 12 публічними заявами та брифінгами, намагаючись привернути увагу до затягування МОЗом закупівель ліків. Залишитись для важкохворих пацієнтів без ліків означає значне погіршення їхнього здоров’я, а в деяких випадках - смерть. Міністерство охорони здоров’я України бездіяло. Якщо у 2018-2019 роках у липні-серпні вже починались поставки ліків у лікарні, то у 2020 році через затягування МОЗу, ДП змогло розпочати свою роботу лише у червні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "Медзакупівлі України" не встигли закупити до кінця 2020 року 109 позицій на суму близько 860 млн грн.

"Але відповідальність за це лежить на Міністерстві охорони здоров’я України, яке гальмувало старт закупівель. Якби ДП мало змогу розпочати закупівлі хоча б на 1 місяць раніше — вони б встигли навіть незважаючи на спротив Степанова", - наголосили пацієнтські організації.

Зазначається, що днями було скеровано звернення до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля із проханням взяти закупівлі під особистий контроль.

Нагадаємо, у МОЗ заявили, що держпідприємство "Медичні закупівлі України" у 2020 році зірвало закупівлі препаратів і медвиробів на суму майже 1 млрд грн.

У ДП " назвали такі заяви МОЗу "маніпулятивними" і наголошують, що незабаром має розпочатися зовнішній аудит закупівель 2020 року з боку Рахункової палати України.

На початку січня "Медзакупівлі" заявили, що МОЗ заблокувало їхню роботу через незатвердження тимчасового плану використання бюджетних коштів на 2021 рік, що не дає змоги фінансувати операційну діяльність ДП.

Раніше керівник "МЗУ" Арсен Жумаділов заявив, що Степанов затягує погодження закупівлі вакцини від COVID-19 у другого виробника. Також гендиректор ДП "Медичні закупівлі України" звинуватив Степанова в неправомірній вимозі погоджувати всі закупівлі вакцин. При цьому він наголошував, що перемовини між цим виробником та Україною дійшли фінальної стадії.