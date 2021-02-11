В Україні за минулу добу виявили найбільшу з початку лютого кількість захворілих на ковід

За минулу добу в Україні провели 26 739 ПЛР тестувань і виявили 5 039 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 277 дітей та 281 медпрацівник. Водночас 6 568 пацієнтів одужали.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Протягом 10 лютого госпіталізовано 1 784 особи з коронавірусом, зафіксовано 124 пов’язаних із ковідом летальних випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (482), Вінницькій (392), Закарпатській (368), Житомирській (367) областях та у м. Київ (335).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 335 випадків;
- Вінницька область – 392 випадки;
- Волинська область – 125 випадків;
- Дніпропетровська область – 306 випадків;
- Донецька область – 156 випадків;
- Житомирська область – 367 випадків;
- Закарпатська область – 368 випадків;
- Запорізька область – 182 випадки;
- Івано-Франківська область – 482 випадки;
- Київська область – 159 випадків;
- Кіровоградська область – 37 випадків;
- Луганська область – 43 випадки;
- Львівська область – 319 випадків;
- Миколаївська область – 83 випадки;
- Одеська область – 155 випадків;
- Полтавська область – 126 випадків;
- Рівненська область – 139 випадків;
- Сумська область – 102 випадки;
- Тернопільська область – 153 випадки;
- Харківська область – 232 випадки;
- Херсонська область – 42 випадки;
- Хмельницька область – 235 випадків;
- Черкаська область – 129 випадків;
- Чернівецька область – 291 випадок;
- Чернігівська область – 81 випадок.
Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
За весь час пандемії в Україні захворіло вже 1 258 094 особи. 1 098 944 пацієнтів одужали, померли від ковіду 24 058 українців.
Від початку лютого в Україні, за офіційними даними, виявляли найчастіше від 2000 до 3000 захворілих. Рекордом з початку місяця до сьогодні був показник 5 лютого – 4923 нових інфікованих.
Як повідомляли, за прогнозом Національної академії наук, до кінця лютого розвиток захворюваності на ковід в Україні залежатиме від ситуації в західних областях.