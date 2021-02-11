В Україні за минулу добу виявили найбільшу з початку лютого кількість захворілих на ковід

Найбільше добове число випадків знову в Івано-Франківській області.

За минулу добу в Україні провели 26 739 ПЛР тестувань і виявили 5 039 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 277 дітей та 281 медпрацівник. Водночас 6 568 пацієнтів одужали.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Протягом 10 лютого госпіталізовано 1 784 особи з коронавірусом, зафіксовано 124 пов’язаних із ковідом летальних випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (482), Вінницькій (392), Закарпатській (368), Житомирській (367) областях та у м. Київ (335).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 335 випадків;

Вінницька область – 392 випадки;

Волинська область – 125 випадків;

Дніпропетровська область – 306 випадків;

Донецька область – 156 випадків;

Житомирська область – 367 випадків;

Закарпатська область – 368 випадків;

Запорізька область – 182 випадки;

Івано-Франківська область – 482 випадки;

Київська область – 159 випадків;

Кіровоградська область – 37 випадків;

Луганська область – 43 випадки;

Львівська область – 319 випадків;

Миколаївська область – 83 випадки;

Одеська область – 155 випадків;

Полтавська область – 126 випадків;

Рівненська область – 139 випадків;

Сумська область – 102 випадки;

Тернопільська область – 153 випадки;

Харківська область – 232 випадки;

Херсонська область – 42 випадки;

Хмельницька область – 235 випадків;

Черкаська область – 129 випадків;

Чернівецька область – 291 випадок;

Чернігівська область – 81 випадок.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

За весь час пандемії в Україні захворіло вже 1 258 094 особи. 1 098 944 пацієнтів одужали, померли від ковіду 24 058 українців.

Від початку лютого в Україні, за офіційними даними, виявляли найчастіше від 2000 до 3000 захворілих. Рекордом з початку місяця до сьогодні був показник 5 лютого – 4923 нових інфікованих.

Як повідомляли, за прогнозом Національної академії наук, до кінця лютого розвиток захворюваності на ковід в Україні залежатиме від ситуації в західних областях.