Росія намагається використовувати вакцину від ковіду для політичного впливу на Східну Україну, – Шмигаль

"Росія фактично намагається нав'язати вакцину свого виробництва, особливо в якості інструменту дії на деякі з регіонів".

Росія намагається використовувати свій препарат для вакцинації від коронавірусу Sputnik V для отримання політичного впливу на Східну Україну та Східну Європу загалом.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у інтерв'ю Politico під час візиту до Брюселя.

"Важливо визнати, що Росія фактично намагається нав'язати вакцину свого виробництва, особливо в якості інструменту дії на деякі з регіонів, особливо ж на ті, які наразі не контролюються українським урядом", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що для протидії цій пропаганді Україні важливо отримати сигнал про те, що ЄС надасть підтримку щодо вакцин.

"І найкращий, мабуть, найсильніший сигнал був би, якби ми почали отримувати вакцини від окремих країн-членів за підтримки Єврокомісії", - заявив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що Угорщина першою в Євросоюзі схвалила застосування так званої вакцини Sputnik V російського виробництва.

1 лютого окупаційні сили на Донбасі заявили про отримання так званої російської вакцини від коронавірусу Sputnik V для щеплення українських громадян на тимчасово непідконтрольних територіях Донецької області.

Другого лютого один з найвідоміших медичних журналів The Lancet опублікував попередні результати третьої фази клінічних досліджень російської вакцини "Спутнік V". Повідомляється, що ця розробка має 91,6% ефективності проти COVID-19.

У лютому Польща надала Україні можливість придбати вакцину від коронавірусу за її європейською квотою.