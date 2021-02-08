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У Pfizer пообіцяли докласти зусиль, щоб Україна швидше отримала вакцину від ковіду

Зеленський зі свого боку поінформував співрозмовника про поточну епідемічну ситуацію в Україні.

У Pfizer пообіцяли докласти зусиль, щоб Україна швидше отримала вакцину від ковіду
Альберт Бурла
Фото: facebook/Офіс Президента України

Голова правління та головний виконавчий директор фармацевтичної корпорації Pfizer Альберт Бурла пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна отримала перші партії вакцини від COVID-19 за контрактом якнайшвидше.

Про це він заявив під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським.

Як повідомляє пресслужба глави держави, Зеленський поінформував співрозмовника про поточну епідемічну ситуацію в Україні та плани влади щодо розгортання вакцинації проти COVID-19. 

Сторони також обговорили питання, пов’язані з укладенням контракту на постачання в Україну вакцини Pfizer/BioNTech у найкоротші терміни.

“Дякуємо, що зробили все можливе, щоб пришвидшити постачання вакцини Pfizer до України. Ми готові створити всі необхідні умови для використання вакцини. COVID-19 все ще залишається головним викликом для світу. Ми високо цінуємо, що фармацевтичні компанії борються за нас на передовій”, – сказав Зеленський.

Нагадаємо, Сполучені Штати нададуть Україні нову допомогу в її зусиллях щодо отримання та розповсюдження вакцин проти COVID-19, які мають прибути в Україну найближчими тижнями.

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