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За добу в Україні зафіксували 2 141 новий випадок ковіду, 2 697 осіб одужали

Найбільша кількість підтверджених випадків - у Івано-Франківській, Житомирській та Дніпропетровській областях.

За добу в Україні зафіксували 2 141 новий випадок ковіду, 2 697 осіб одужали

За минулу добу в Україні зафіксували 2 141 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 130 дітей та 71 медпрацівник.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу - 1020 осіб. 47 пацієнтів померли. 2 697 осіб - одужали. За добу було здійснено 13 662 тестування, зокрема методом ПЛР – 10 401, методом ІФА – 3 261.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 246 990 осіб, одужало - 1 075 743. Від ускладнень захворювання померли 23 644 людини. Всього було проведено 6 402 123 ПЛР-тестування.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (398), Житомирській (176), Дніпропетровській (156), Чернівецькій (143) та Закарпатській (133) областях.

Статистика в регіонах за добу:

  • м. Київ – 88 випадків;
  • Вінницька область – 123 випадки;
  • Волинська область – 45 випадків;
  • Дніпропетровська область – 156 випадків;
  • Донецька область – 28 випадків;
  • Житомирська область – 176 випадків;
  • Закарпатська область – 133 випадки;
  • Запорізька область – 59 випадків;
  • Івано-Франківська область – 398 випадків;
  • Київська область – 97 випадків;
  • Кіровоградська область – 4 випадки;
  • Луганська область – 14 випадків;
  • Львівська область – 119 випадків;
  • Миколаївська область – 115 випадків;
  • Одеська область – 61 випадок;
  • Полтавська область – 32 випадки;
  • Рівненська область – 45 випадків;
  • Сумська область – 54 випадки;
  • Тернопільська область – 74 випадки;
  • Харківська область – 35 випадків;
  • Херсонська область – 19 випадків;
  • Хмельницька область – 24 випадки;
  • Черкаська область – 53 випадки;
  • Чернівецька область – 143 випадки;
  • Чернігівська область – 46 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 7 лютого в Україні виявили 3 370 нових випадків ковіду, одужало 2 297 осіб.

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