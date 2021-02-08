За добу в Україні зафіксували 2 141 новий випадок ковіду, 2 697 осіб одужали

За минулу добу в Україні зафіксували 2 141 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 130 дітей та 71 медпрацівник.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Госпіталізовано за добу - 1020 осіб. 47 пацієнтів померли. 2 697 осіб - одужали. За добу було здійснено 13 662 тестування, зокрема методом ПЛР – 10 401, методом ІФА – 3 261.
За весь час пандемії в Україні захворіло 1 246 990 осіб, одужало - 1 075 743. Від ускладнень захворювання померли 23 644 людини. Всього було проведено 6 402 123 ПЛР-тестування.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (398), Житомирській (176), Дніпропетровській (156), Чернівецькій (143) та Закарпатській (133) областях.
Статистика в регіонах за добу:
- м. Київ – 88 випадків;
- Вінницька область – 123 випадки;
- Волинська область – 45 випадків;
- Дніпропетровська область – 156 випадків;
- Донецька область – 28 випадків;
- Житомирська область – 176 випадків;
- Закарпатська область – 133 випадки;
- Запорізька область – 59 випадків;
- Івано-Франківська область – 398 випадків;
- Київська область – 97 випадків;
- Кіровоградська область – 4 випадки;
- Луганська область – 14 випадків;
- Львівська область – 119 випадків;
- Миколаївська область – 115 випадків;
- Одеська область – 61 випадок;
- Полтавська область – 32 випадки;
- Рівненська область – 45 випадків;
- Сумська область – 54 випадки;
- Тернопільська область – 74 випадки;
- Харківська область – 35 випадків;
- Херсонська область – 19 випадків;
- Хмельницька область – 24 випадки;
- Черкаська область – 53 випадки;
- Чернівецька область – 143 випадки;
- Чернігівська область – 46 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, 7 лютого в Україні виявили 3 370 нових випадків ковіду, одужало 2 297 осіб.