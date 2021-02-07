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У ЗСУ зареєстровано 7 нових випадків коронавірусу

До Житомирського військового госпіталю госпіталізовано 3 військових.

У ЗСУ зареєстровано 7 нових випадків коронавірусу
Фото: Київрада

За минулу добу у Збройних силах України зареєстровано 7 нових випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомили у Командуванні Медичних сил ЗСУ.

З них до Житомирського військового госпіталю госпіталізовано 3 військовослужбовця.

Стан здоров’я хворих задовільний, призначено необхідне лікування.

Станом на 7 лютого на ковід хворіє 671 український військовий.

“Всього за час пандемії одужало 15 083 особи, летальних випадків 43. На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 61 особа”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 6 лютого в Україні зафіксовано 3 370 нових випадків коронавірусу. Також за минулу добу госпіталізовано 1 869 осіб, летальних випадків – 81, одужало – 2 297 осіб.

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