У ЗСУ зареєстровано 7 нових випадків коронавірусу

За минулу добу у Збройних силах України зареєстровано 7 нових випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомили у Командуванні Медичних сил ЗСУ.

З них до Житомирського військового госпіталю госпіталізовано 3 військовослужбовця.

Стан здоров’я хворих задовільний, призначено необхідне лікування.

Станом на 7 лютого на ковід хворіє 671 український військовий.

“Всього за час пандемії одужало 15 083 особи, летальних випадків 43. На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 61 особа”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 6 лютого в Україні зафіксовано 3 370 нових випадків коронавірусу. Також за минулу добу госпіталізовано 1 869 осіб, летальних випадків – 81, одужало – 2 297 осіб.