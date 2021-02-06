Ще 51 український військовий захворів на ковід

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 14 осіб.

5 лютого у Збройних силах України зареєстровано 51 новий випадок захворювання на коронавірус.

Про це повідомили у Командуванні Медичних сил ЗСУ.

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 14 осіб.

Станом на 10:00 в українській армії ковідом хворіє 664 особи.

“Всього за час пандемії одужало 15 083 особи, летальних випадків 43. На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 62 особи”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 5 лютого в Україні було зафіксовано 4 310 нових випадків коронавірусної хвороби. Госпіталізовано 1 884 особи, летальних випадків – 129, одужало 7 158 осіб.

Польща надала Україні можливість придбати вакцину від коронавірусу за її європейською квотою.

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що кілька європейських країн погодилися на перепродаж Україні частини надлишків вакцини від COVID-19.